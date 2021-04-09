İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda yeni bir virüs tespit edildi!
Son Dakika
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda...
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl sonu TÜFE rakamları güncellendi!
Son Dakika
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl...
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Son Dakika
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Kırmızı spor şıklığı ile dekolteli pozlar veren Demet Özdemir, sosyal medyayı yıktı geçti
Son Dakika
Kırmızı spor şıklığı ile dekolteli...

Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? 9 Nisan 2021 Cuma Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler

Sıcak haber olarak gündeme gelen Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler haberinin merak edilen yeni ayrıntılarını öğrenmek istiyorsanız hemen şimdi 9 Nisan 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

09 Nisan 2021 Cuma 19:31
Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? 9 Nisan 2021 Cuma Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Takip Et:
9 Nisan 2021 Cuma bugünkü koronavirüs vaka sayısı ve tablosu merak ediliyor. Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs tablosuyla ilgili detaylar merak ediliyor. Türkiye'de ilk koronavirüs 1 yıl önce görülmüştü. 2020 Mart ayından beri tüm Dünyayı etkisi altına alan coronavirüsu salgını hakkında son dakika bilgileri geliyor. Vaka sayısı artışa geçmişti. Açıklanan tedbirler sayesinde koronavirüs vaka sayısı düşüşe geçmişti. Peki ama 9 Nisan 2021 Cuma vaka sayısı kaç oldu? Vaka, hasta, ağır hasta sayısında artış yaşandığı belirtilmişti ve yeni tedbirler alınmıştı. Türkiye ve Dünya'da koronavirüs salgını devam ediyor. Birçok insan her akşam vaka sayısını araştırıyor. 9 Nisan 2021 Cuma Korona vaka sayısı ile ilgili son dakika açıklamaları Sağlık Bakanlığı tarafından yapılıyor. Peki ama 9 Nisan 2021 Cuma vaka sayısı yani bugünkü vaka sayısı kaç? İşte Türkiye'deki 9 Nisan 2021 güncel korona virüs vaka sayıları!

 

Koronavirüs vaka sayısı her akşam araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın resmi sosyal medya hesaplarından vaka sayısı, hasta sayısı, vefat sayısı, iyileşen hasta sayılarının olduğu koronavirüs tablosu açıklanıyor. Peki ama 9 Nisan 2021 Cuma bugünkü vaka sayısı kaç oldu?

Türkiye 9 Nisan 2021 Cuma Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 9 Nisan 2021 Cuma koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 9 Nisan 2021 Cuma koronavirüs vaka ve ölü sayıları...

 8 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Bugün semptom gösteren 2 bin 316 hastayla birlikte 55 bin 941 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 3 milyon 689 bin 866’ya çıktı. Can kaybı da 258 artarak 33 bin 201’e yükseldi.

Son 24 saatte 37 bin 914 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 3 milyon 232 bin 892’ye ulaştı. Hastalardaki zatürre oranı ise yüzde 3.1 oldu.




Son Güncelleme: 09.04.2021 19:31
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaCoronavirus
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aşı çalışmaları nasıl oluyor? Faz 1 Faz 2 Faz 3 ne demektir?
Aşı çalışmaları nasıl oluyor? Faz 1 Faz 2 Faz 3 ne demektir?
Yerli aşıda son durum ne, ne zaman çıkacak? Faz-3 çalışmalarına ne zaman geçilecek? Faz 3 çalışması nedir?
Yerli aşıda son durum ne, ne zaman çıkacak? Faz-3 çalışmalarına ne zaman geçilecek? Faz 3 çalışması nedir?
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 yaşında olanlar ne zaman aşı olacak?
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 yaşında olanlar ne zaman aşı olacak?
Koronavirüs bir dakikada bulaşıyor!
Koronavirüs bir dakikada bulaşıyor!
Koronavirüs aşısı orucu bozar mı, aşı olmak orucu bozar mı?
Koronavirüs aşısı orucu bozar mı, aşı olmak orucu bozar mı?
Aşı olmak orucu bozar mı?
Aşı olmak orucu bozar mı?

Popüler Haberler

Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? 9 Nisan 2021 Cuma Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Ramo dizisindeki Doktor Nehir karakteri kimdir? Devrim Özkan nereli, yaşı kaç?
Payitaht dizisi Eskidarlı Vahap kimdir? Evren Burak Haktanır hakkında bilgiler
Menajerimi Ara dizisi Emir kimdir? Burak Tozkoparan nerelidir?
Akıncı dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Akıncı dizisi oyuncu kadrosu
Son Yaz dizisi Arda kimdir? Sarp İkiler nerelidir?
Kırmızı Oda dizisi Melek kimdir? Nilsu Yılmaz'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Son Yaz Altay kimdir? Ata Nedim Arman hakkında bilgiler
Kırmızı Oda dizisi Sema kimdir? Nur Erkul nerelidir?
Son Yaz dizisine katılan Halil Babür kimdir? Soner karakteri kimdir?
Kefaret dizisi Can kimdir? Göktan Oktay Göztepe doğum tarihi
Tarifeye ek telefon şartları nelerdir? Kimler faturaya ek telefon alabilir?
Lojman evleri kimlere verilir? Kimler lojmanlarda oturabilir? 2021 Lojmanda oturma şartları
Altın hesabı olan bankalar ve altın hesabı açma şartları Nisan 2021
Show TV canlı yayın akışı 7 Nisan 2021 Çarşamba Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kırmızı Oda dizisinin Ayşe'si Meriç Aral'ın hayat hikayesi!
Arka Sokaklar dizisindeki Esra karakteri Kimdir? Gaye Gürsel dizideki rolü ve hayatı
Payitaht Abdülhamid dizisi Saliha Sultan kimdir? Vildan Atasever kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Kırmızı Oda dizisinde Meliha’nın kızı karakterine Deniz Altan hayat veriyor
Kırmızı Oda izlendi mi? Dizi tutar mı? Kırmızı Oda dizi reytingleri nasıl, dizi tutar mı?
Arka Sokaklar dizisi Asiye Çoban kimdir? Melisa Şalgam'ın hayatı!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.