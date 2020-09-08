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Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? 8 Eylül 2020 Salı Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler

Gündemde kritik haberler arasında yer alan Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler haberi kısa sürede ilgi odağı haline geldi. Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler haberine dair en yeni gelişmeleri şimdi 08.09.2020 tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

08 Eylül 2020 Salı 20:00
Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? 8 Eylül 2020 Salı Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
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Koronavirüs ölüm ve vaka sayıları merakla araştırılmaya başlandı. 8 Eylül 2020 Salı için koronavirüs tablosu henüz açıklanmazken, Dünya genelinde virüse yakalanan hasta sayısı 25 milyonu aştı ve iyileşen hasta sayısı 17 milyon 433 bin oldu. 


Salgın sürecinde 844 binden fazla kişi yaşamını yitirirken, Bakan Koca’nın Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda 1578 kişinin virüs testinin pozitif çıktığı paylaşıldı.

8 Eylül 2020 Salı güncel koronavirüs tablosu

8 Eylül 2020 Salı toplam 96. 842 test yapıldı. Yapılan testler sonucunda 1578 kişinin test sonucu pozitif çıktı. 6 Eylül günü 53 kişi vefat ederken, iyileşen hasta sayısı ise 1013 olmuştur.

Şuana kadar toplam 7.779.539 kişiye test yapılırken, toplam hasta sayısı 279.806 olmuştur. Şuana kadar 6673 kişi hayatını kaybederken, entübe hasta sayısı ise 1102, toplam iyileşme sayısı 251.105' dir.



Son Güncelleme: 08.09.2020 20:00
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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaCoronavirus
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