Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? 7 Mart 2021 Pazar Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Okurlarımızın merak ettikleri Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler haberinin gündeme gelmesinin ardından birçok yeni bilgi de basına aktarıldı. Biz de 7 Mart 2021 Pazar tarihli haberimizde Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? konusundaki güncel bilgilere yer verdik. Hemen okuyarak, ayrıntıları öğrenebilirsiniz.
07 Mart 2021 Pazar 19:31
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05 Mart'ın corona tablosu ise şu şekilde yer almaktadır;
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