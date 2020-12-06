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Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? 6 Aralık 2020 Pazar Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler

Okurlarımızın merakla takip ettikleri Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler haberine dair yeni gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Bizim de ayrıntılarını mercek altına aldığımız habere dair yeni gelişmeleri 06.12.2020 tarihli haberimizden takip edebilirsiniz.

06 Aralık 2020 Pazar 19:31
Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? 6 Aralık 2020 Pazar Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
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6 Aralık 2020 Pazar güncel koronavirüs tablosu

6 Aralık 2020 Pazar günü 173.903 test yapıldı. Yapılan testlerde 31.896 kişinin test sonucu pozitif çıkarken semptom gösteren pozitif hasta sayısı 6.128 oldu. 6 Aralık 2020 Pazar günü 196 kişi vefat etti, iyileşen hasta sayısı ise 4.100 oldu. Şuana kadar 427.242 hasta iyileşirken, entübe hasta sayısı 5.800 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde toplamda 14.705 kişi hayatını kaybetti, toplam test sayısı 19.517.084 oldu.

 



Son Güncelleme: 06.12.2020 19:31
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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaCoronavirus
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