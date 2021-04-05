Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? 5 Nisan 2021 Pazartesi Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler

5 Nisan 2021 Pazartesi bugünkü koronavirüs vaka sayısı ve tablosu merak ediliyor. Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs tablosuyla ilgili detaylar merak ediliyor. Türkiye'de ilk koronavirüs 1 yıl önce görülmüştü. 2020 Mart ayından beri tüm Dünyayı etkisi altına alan coronavirüsu salgını hakkında son dakika bilgileri geliyor. Vaka sayısı artışa geçmişti. Açıklanan tedbirler sayesinde koronavirüs vaka sayısı düşüşe geçmişti. Peki ama 5 Nisan 2021 Pazartesi vaka sayısı kaç oldu? Vaka, hasta, ağır hasta sayısında artış yaşandığı belirtilmişti ve yeni tedbirler alınmıştı. Türkiye ve Dünya'da koronavirüs salgını devam ediyor. Birçok insan her akşam vaka sayısını araştırıyor. 5 Nisan 2021 Pazartesi Korona vaka sayısı ile ilgili son dakika açıklamaları Sağlık Bakanlığı tarafından yapılıyor. Peki ama 5 Nisan 2021 Pazartesi vaka sayısı yani bugünkü vaka sayısı kaç? İşte Türkiye'deki 5 Nisan 2021 güncel korona virüs vaka sayıları!

Koronavirüs vaka sayısı her akşam araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın resmi sosyal medya hesaplarından vaka sayısı, hasta sayısı, vefat sayısı, iyileşen hasta sayılarının olduğu koronavirüs tablosu açıklanıyor. Peki ama 5 Nisan 2021 Pazartesi bugünkü vaka sayısı kaç oldu?

Türkiye 5 Nisan 2021 Pazartesi Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 5 Nisan 2021 Pazartesi koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 5 Nisan 2021 Pazartesi koronavirüs vaka ve ölü sayıları...

4 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 249 bin 210 Kovid-19 testi yapıldı, 41 bin 998 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 185 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 1.508 oldu.

Son 24 saatte 22.674 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 3 milyon 487 bin 50'ye yükseldi.

Test sayısı 39 milyon 556 bin 099'a ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 487 bin 50, vefat sayısı 32 bin 78, ağır hasta sayısı 2 bin 311 oldu.