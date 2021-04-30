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Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? 30 Nisan 2021 Cuma Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler

Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler hakkında okurlarımız tarafından merak edilen birçok sıcak gelişme gündeme gelmeye devam ediyor. Bu sıcak gelişmelere yer verdiğimiz 30.04.2021 tarihli haberimizi okuyarak, tüm ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

30 Nisan 2021 Cuma 19:31
Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? 30 Nisan 2021 Cuma Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
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28 Nisan Çarşamba bugünkü koronavirüs vaka sayısı ve tablosu merak ediliyor. Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs tablosuyla ilgili detaylar merak ediliyor. Türkiye'de ilk koronavirüs 1 yıl önce görülmüştü. 2020 Mart ayından beri tüm Dünyayı etkisi altına alan coronavirüsu salgını hakkında son dakika bilgileri geliyor. Vaka sayısı artışa geçmişti. Açıklanan tedbirler sayesinde koronavirüs vaka sayısı düşüşe geçmişti. Peki ama 30 Nisan 2021 Cuma vaka sayısı kaç oldu? Vaka, hasta, ağır hasta sayısında artış yaşandığı belirtilmişti ve yeni tedbirler alınmıştı. Türkiye ve Dünya'da koronavirüs salgını devam ediyor. Birçok insan her akşam vaka sayısını araştırıyor. 30 Nisan Cuma Korona vaka sayısı ile ilgili son dakika açıklamaları Sağlık Bakanlığı tarafından yapılıyor. Peki ama  vaka sayısı yani bugünkü vaka sayısı kaç? İşte Türkiye'deki Nisan 30 Cuma güncel korona virüs vaka sayıları!

 

Koronavirüs vaka sayısı her akşam araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın resmi sosyal medya hesaplarından vaka sayısı, hasta sayısı, vefat sayısı, iyileşen hasta sayılarının olduğu koronavirüs tablosu açıklanıyor. Peki ama 30 Nisan Cuma bugünkü vaka sayısı kaç oldu?

Türkiye 30 Nisan 2021 Cuma Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 30 Nisan 2021 Cuma koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 30 Nisan 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayıları...

 30 Nisan Cuma KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Bugün semptom gösteren 2 bin 715 hastayla birlikte 37 bin 674 yeni vaka tespit edildi ve 339 kişi hayatını kaybetti, Toplam vaka sayısı 4 milyon 778 bin 700’ye çıktı. Can kaybı da 39 bin 737’ya yükseldi.

Son 24 saatte 43 bin 253 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 4 milyon 255 bin 342’e ulaştı. Hastalardaki zatürre oranı ise yüzde 2.9 oldu.




Son Güncelleme: 30.04.2021 19:31
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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaCoronavirus
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