Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? 3 Mart 2021 Çarşamba Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Türkiye gündeminde yankı uyandıran Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler haberi ile ilgili gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. 03.03.2021 tarihli habere dair tüm sıcak gelişmeleri okurlarımız için kaleme aldık.
03 Mart 2021 Çarşamba 19:31
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28 Şubat'ın corona tablosu ise şu şekilde yer almaktadır;
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