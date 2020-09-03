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Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? 3 Eylül 2020 Perşembe Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler

Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler haberinin en dikkat çeken ayrıntıları ve tüm yeni gelişmeleri kaleme aldığımız 03.09.2020li haberimize göz atarak, güncel bilgileri anında öğrenebilirsiniz.

03 Eylül 2020 Perşembe 20:00
Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? 3 Eylül 2020 Perşembe Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
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Koronavirüs ölüm ve vaka sayıları merakla araştırılmaya başlandı. 3 Eylül 2020 Perşembe için koronavirüs tablosu henüz açıklanmazken, Dünya genelinde virüse yakalanan hasta sayısı 25 milyonu aştı ve iyileşen hasta sayısı 17 milyon 412 bin oldu. 


Salgın sürecinde 844 binden fazla kişi yaşamını yitirirken, Bakan Koca’nın Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda 1587 kişinin virüs testinin pozitif çıktığı paylaşıldı.

3 Eylül 2020 Perşembe güncel koronavirüs tablosu

3 Eylül 2020 Perşembe Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saat içerisinde 1572 kişinin coronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Yurt genelinde 47 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, toplam vaka sayısı 271 bin 705 oldu. Toplam can kaybı ise 6 bin 417 oldu.  

Bakanlık verilerine göre gün içerisinde 109 bin 443 test yapılırken, 1572 kişiye COVID-19 tanısı koyulduğu aktarıldı.



Son Güncelleme: 03.09.2020 20:00
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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaCoronavirus
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