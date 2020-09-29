İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe ile bağlanmış ve tüfekle öldürülmüş olarak bulundu
Son Dakika
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe...
AB Konseyi Başkanı Charles Michel karantinaya alındı!
AB Konseyi Başkanı Charles Michel...
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı! 5'i çocuk 7 kişi yaralandı
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı!...
Fenerbahçe'den son dakika transfer hamlesi! Fabio Martins için atağa kalktı
Fenerbahçe'den son dakika transfer hamlesi!...

Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? 29 Eylül 2020 Salı Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler

Yayınlandığı ilk andan beri oldukça dikkat çeken Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler haberi gündemde kendisine yer edinmeye devam ediyor. Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler haberinin en güncel ayrıntılarıyla ilgili bilgileri paylaştığımız 29 Eylül 2020 Salı tarihli haberimizden sıcak gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

29 Eylül 2020 Salı 20:00
Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? 29 Eylül 2020 Salı Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Takip Et:

Koronavirüs ölüm ve vaka sayıları merakla araştırılmaya başlandı. 28 Eylül 2020 için koronavirüs tablosu henüz açıklanmazken, Dünya genelinde virüse yakalanan hasta sayısı 25 milyonu aştı ve iyileşen hasta sayısı 17 milyon 433 bin oldu. 

Salgın sürecinde 844 binden fazla kişi yaşamını yitirirken, Bakan Koca’nın Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda 1.467 kişinin virüs testinin pozitif çıktığı paylaşıldı.

28 Eylül 2020 güncel koronavirüs tablosu


27 Eylül 2020 tarihinde toplam 115.523 test yapıldı. Yapılan testler sonucunda 1.412 kişinin test sonucu pozitif çıktı. 28 Eylül günü 65 kişi vefat ederken, iyileşen hasta sayısı ise 1.422 olmuştur.

Şuana kadar toplam 10.153.223 kişiye test yapılırken, toplam hasta sayısı 315.845 olmuştur. Şu ana kadar 8.062 kişi hayatını kaybederken, entübe hasta sayısı ise 1.596, toplam iyileşme sayısı 277.052



Son Güncelleme: 29.09.2020 20:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaCoronavirus
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık Bakanı Koca 28 Eylül vaka sayılarını açıkladı!
Sağlık Bakanı Koca 28 Eylül vaka sayılarını açıkladı!
87 yaşındaki kadın, 43 gün sonra korona virüsü yendi
87 yaşındaki kadın, 43 gün sonra korona virüsü yendi
Kasık ağrısıyla gittiği hastanede ameliyat oldu, 1.5 kilo kist çıkarıldı!
Kasık ağrısıyla gittiği hastanede ameliyat oldu, 1.5 kilo kist çıkarıldı!
Botoks ameliyatı ardından hayatını kaybeden Kübra'nın babasından önemli açıklamalar!
Botoks ameliyatı ardından hayatını kaybeden Kübra'nın babasından önemli açıklamalar!
Türkiye’deki 23 Eylül Covid-19 verileri tespit edildi!
Türkiye’deki 23 Eylül Covid-19 verileri tespit edildi!
22 Eylül’de tespit edilen Covid-19 sayısı belli oldu!
22 Eylül’de tespit edilen Covid-19 sayısı belli oldu!

Popüler Haberler

Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? 29 Eylül 2020 Salı Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Ptt emekli kredisi nasıl alınır? PTT'den acil düşük faiz ve uzun vadeli kredi
Ziraat Bankası prim borcu kredisinin emeklilere sağladığı avantajlar ve şartları
Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana yarışma programı başvuru formu şartları
ATV Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni sezon ne zaman başlayacak? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasını kim sunacak?
Gel Dese Aşk izlendi mi? Dizi tutar mı? Dizi reytingleri nasıl, dizi tutar mı?
Sen Çal Kapımı reyting sonuçları nasıl? Fox TV yeni dizisi izlendi mi, dizi tutar mı?
İncir Ağacı dizisi beğenildi mi? Dizi reytingleri nasıl? Dizi izlendi mi?
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi izlendi mi, dizi tuttu mu?
Hekimoğlu dizisi izlendi mi? Hekimoğlu beğenildi mi, dizi devam eder mi?
SOLOTÜRK ne zaman kuruldu? SOLOTÜRK nedir?
Netflix’in efsane dizisi Stranger Things final mi yapacak?
2020 pasaport harç ücretleri ne kadar oldu? 2020 yıla göre zamlı pasaport harç ücretleri
Sosyal yardım paraları 2. ve 3. faz için başvuru yapılacak mı? Sosyal yardım parası nasıl alınacak?
Spoiler vermek nedir, ne anlama gelir? Spoiler nedir?
ÖTV indirimi gelecek mi? 2020 Sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında düşüş olacak mı?
Hekimoğlu Aysel Hemşire karakteri kimdir? Dilan Serinyel kimdir, nereli, kaç yaşında?
Öğretmen dizisi izlendi mi, beğenildi mi? Dizi devam eder mi?
Aşk Ağlatır dizisi reyting nasıl? Aşk Ağlatır dizisi izlendi mi? Dizi tuttu mu? Devam edecek mi?
Masumlar Apartmanı dizisi Cüneyt kimdir? Barış Bağcı'nın hayatı!
Menajerimi Ara dizisinin Barış'ı Deniz Can Aktaş'ın hayat hikayesi!

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.