İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? 27 Mayıs 2021 Perşembe Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler

Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler haberinin en dikkat çeken ayrıntıları ve tüm yeni gelişmeleri kaleme aldığımız 27.05.2021li haberimize göz atarak, güncel bilgileri anında öğrenebilirsiniz.

27 Mayıs 2021 Perşembe 19:31
Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? 27 Mayıs 2021 Perşembe Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Takip Et:
27 Mayıs 2021 Perşembe bugünkü koronavirüs vaka sayısı ve tablosu merak ediliyor. Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs tablosuyla ilgili detaylar merak ediliyor. Türkiye'de ilk koronavirüs 1 yıl önce görülmüştü. 2020 Mart ayından beri tüm Dünyayı etkisi altına alan coronavirüsu salgını hakkında son dakika bilgileri geliyor. Vaka sayısı artışa geçmişti. Açıklanan tedbirler sayesinde koronavirüs vaka sayısı düşüşe geçmişti. Peki ama Perşembe Mayıs vaka sayısı kaç oldu? Vaka, hasta, ağır hasta sayısında artış yaşandığı belirtilmişti ve yeni tedbirler alınmıştı. Türkiye ve Dünya'da koronavirüs salgını devam ediyor. Birçok insan her akşam vaka sayısını araştırıyor. Perşembe Mayıs Korona vaka sayısı ile ilgili son dakika açıklamaları Sağlık Bakanlığı tarafından yapılıyor. Peki ama  vaka sayısı yani bugünkü vaka sayısı kaç? İşte Türkiye'deki 27 Mayıs 2021 Perşembe güncel korona virüs vaka sayıları!
Koronavirüs vaka sayısı her akşam araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın resmi sosyal medya hesaplarından vaka sayısı, hasta sayısı, vefat sayısı, iyileşen hasta sayılarının olduğu koronavirüs tablosu açıklanıyor. Peki ama Perşembe Mayıs bugünkü vaka sayısı kaç oldu?

Türkiye 27 Mayıs 2021 Perşembe Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılıyor.

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 27 Mayıs 2021 Perşembe koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 27.05.2021 koronavirüs vaka ve ölü sayıları...

27.05.2021 KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 738 kişinin testi pozitif çıktı, 166 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı  bin 561 oldu, 12 bin 205 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 57 bin 713'e yükseldi..


Son Güncelleme: 27.05.2021 19:31
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaCoronavirus
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar: 50 yaş üstü aşılama tarihi belli oldu!
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar: 50 yaş üstü aşılama tarihi belli oldu!
Kara Mantar Hastalığı bulaşıcı mı, belirtileri ne?
Kara Mantar Hastalığı bulaşıcı mı, belirtileri ne?
Kara mantar salgını nedir? Kara mantar bulaşıcı mı, nasıl bulaşır? Kara mantar hastalığı tedavisi var mı?
Kara mantar salgını nedir? Kara mantar bulaşıcı mı, nasıl bulaşır? Kara mantar hastalığı tedavisi var mı?
Covid-19 test sonucu e-Nabız koronavirüs testi sonucu öğrenme sayfası!
Covid-19 test sonucu e-Nabız koronavirüs testi sonucu öğrenme sayfası!
Covid-19 Koronavirüs PCR test ücreti ne kadar? 2021
Covid-19 Koronavirüs PCR test ücreti ne kadar? 2021
Yanak estetiği ameliyat fiyatları 2021 Bişektomi ameliyatı
Yanak estetiği ameliyat fiyatları 2021 Bişektomi ameliyatı

Popüler Haberler

Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? 27 Mayıs 2021 Perşembe Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Alev Alev dizisi Ozan kimdir? Gerçek adı ne? Berkay Ateş oynadığı diziler
Yeni Hayat hangi günler yayınlanıyor, tekrar bölümleri ne zaman?
Bir Zamanlar Çukurova Hünkar dizide olmayacak mı? Vahide Perçin diziden ayrıldı mı?
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Sevda Çağlayan kimdir? Gerçek adı ne? Nazan Kesal oynadığı diziler
Menajerimi Ara dizisi Emir karakterini kim canlandırıyor? Burak Tozkoparan kimdir?
Alev Alev dizisi Ali kimdir? Toprak Can Adıgüzel yer aldığı dizi ve film yapımları
Alev Alev dizisi Çelebi’yi kim canlandırıyor? Cem Bender'in biyografisi
Star TV yeni dizisi Sol Yanım nerede çekiliyor? Sol Yanım çekim mekanları belli oldu
Rüyada adet kanaması görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada adet kanaması görmek rüyasının tabiri
HGS çağrı merkezi ile bakiye sorgulama 2021
Asgari geçim indirimi hangi hallerde ödenir? 2021 AGİ hangi gelirde uygulanır?
İlker Ayrık Seksenler'e geri mi döndü? Seksenler yeni sezon ne zaman başlayacak?
Avlu dizisi yeniden mi başlayacak? Avlu dizisinde flaş gelişme
Emeklilik yaşı beklerken kıdem tazminatı ödenir mi? 2021
4 Banka faizsiz Kredi kampanyaları ile rekor kırıyor! 27 Mayıs 2021 Perşembe Tarihli kredi kampanyaları ve şartları
Yaralı Kalbim dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Rüyada dondurma yemek görmek ne anlama gelir? Rüyada dondurma yemek görmek anlamı, tabiri nedir?
Sihirli Annem Çilek karakterini kim canlandırıyor? Belinay Süvari kimdir?
TV8 En Şık Benim başvuru yapma şartları ve iletişim numaraları
Kadınlar için muhteşem düz saç kesim modelleri 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.