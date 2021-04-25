Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? 25 Nisan 2021 Pazar Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler

21 Nisan Çarşamba bugünkü koronavirüs vaka sayısı ve tablosu merak ediliyor. Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs tablosuyla ilgili detaylar merak ediliyor. Türkiye'de ilk koronavirüs 1 yıl önce görülmüştü. 2020 Mart ayından beri tüm Dünyayı etkisi altına alan coronavirüsu salgını hakkında son dakika bilgileri geliyor. Vaka sayısı artışa geçmişti. Açıklanan tedbirler sayesinde koronavirüs vaka sayısı düşüşe geçmişti. Peki ama 25 Nisan 2021 Pazar vaka sayısı kaç oldu? Vaka, hasta, ağır hasta sayısında artış yaşandığı belirtilmişti ve yeni tedbirler alınmıştı. Türkiye ve Dünya'da koronavirüs salgını devam ediyor. Birçok insan her akşam vaka sayısını araştırıyor. 25 Nisan Pazar Korona vaka sayısı ile ilgili son dakika açıklamaları Sağlık Bakanlığı tarafından yapılıyor. Peki ama vaka sayısı yani bugünkü vaka sayısı kaç? İşte Türkiye'deki Nisan 25 Pazar güncel korona virüs vaka sayıları!

Koronavirüs vaka sayısı her akşam araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın resmi sosyal medya hesaplarından vaka sayısı, hasta sayısı, vefat sayısı, iyileşen hasta sayılarının olduğu koronavirüs tablosu açıklanıyor. Peki ama 25 Nisan Pazar bugünkü vaka sayısı kaç oldu?

Türkiye 25 Nisan 2021 Pazar Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 25 Nisan 2021 Pazar koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 25 Nisan 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayıları...

25 Nisan Pazar KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Bugün semptom gösteren 2 bin 932 hastayla birlikte 61 bin 967 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 4 milyon 446 bin 591’ye çıktı. Can kaybı da 36 bin 970’ya yükseldi.

Son 24 saatte 52 bin 213 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 3 milyon 844 bin 342’e ulaştı. Hastalardaki zatürre oranı ise yüzde 2.9 oldu.