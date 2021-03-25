Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? 25 Mart 2021 Perşembe Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler

25 Mart 2021 Perşembe bugünkü koronavirüs vaka sayısı ve tablosu merak ediliyor. Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs tablosuyla ilgili detaylar merak ediliyor. Türkiye'de ilk koronavirüs 1 yıl önce görülmüştü. 2020 Mart ayından beri tüm Dünyayı etkisi altına alan coronavirüsu salgını hakkında son dakika bilgileri geliyor. Vaka sayısı artışa geçmişti. Açıklanan tedbirler sayesinde koronavirüs vaka sayısı düşüşe geçmişti. Peki ama 25 Mart 2021 Perşembe vaka sayısı kaç oldu? Vaka, hasta, ağır hasta sayısında artış yaşandığı belirtilmişti ve yeni tedbirler alınmıştı. Türkiye ve Dünya'da koronavirüs salgını devam ediyor. Birçok insan her akşam vaka sayısını araştırıyor. 25 Mart 2021 Perşembe Korona vaka sayısı ile ilgili son dakika açıklamaları Sağlık Bakanlığı tarafından yapılıyor. Peki ama 25 Mart 2021 Perşembe vaka sayısı yani bugünkü vaka sayısı kaç? İşte Türkiye'deki 25 Mart 2021 güncel korona virüs vaka sayıları!

Koronavirüs vaka sayısı her akşam araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın resmi sosyal medya hesaplarından vaka sayısı, hasta sayısı, vefat sayısı, iyileşen hasta sayılarının olduğu koronavirüs tablosu açıklanıyor. Peki ama 25 Mart 2021 Perşembe bugünkü vaka sayısı kaç oldu?

Türkiye 25 Mart 2021 Perşembe Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 25 Mart 2021 Perşembe koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 25 Mart 2021 Perşembe koronavirüs vaka ve ölü sayıları...

24 MART KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 221 bin 738 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 762 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 146 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 1142 oldu.

Son 24 saatte 29 bin 762 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 2 milyon 881 bin 643'e yükseldi.

Test sayısı 36 milyon 990 bin 175'e ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 91 bin 282, vefat sayısı 30 bin 462, ağır hasta sayısı 1720 oldu.