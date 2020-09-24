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Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? 24 Eylül 2020 Perşembe Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler

Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler konusu uzun süre gündemi takip edenler tarafından merak ediliyordu. Konuyla ilgili olarak basına aktarılan tüm yeni gelişmelere yer verdiğimiz Eylül 24 Perşembe tarihindeki haberimizden Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler hakkında kaleme aldığımız ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

24 Eylül 2020 Perşembe 20:00
Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? 24 Eylül 2020 Perşembe Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
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Koronavirüs ölüm ve vaka sayıları merakla araştırılmaya başlandı. 22 Eylül 2020 için koronavirüs tablosu henüz açıklanmazken, Dünya genelinde virüse yakalanan hasta sayısı 25 milyonu aştı ve iyileşen hasta sayısı 17 milyon 433 bin oldu. 

Salgın sürecinde 844 binden fazla kişi yaşamını yitirirken, Bakan Koca’nın Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda 1.692 kişinin virüs testinin pozitif çıktığı paylaşıldı.

22 Eylül 2020 güncel koronavirüs tablosu


22 Eylül 2020 tarihinde toplam 114.311 test yapıldı. Yapılan testler sonucunda 1.692 kişinin test sonucu pozitif çıktı. 22 Eylül günü 65 kişi vefat ederken, iyileşen hasta sayısı ise 1.261 olmuştur.

Şuana kadar toplam 9.496.268 kişiye test yapılırken, toplam hasta sayısı 306.302 olmuştur. Şu ana kadar 7.639 kişi hayatını kaybederken, entübe hasta sayısı ise 1.522, toplam iyileşme sayısı 269.696



Son Güncelleme: 24.09.2020 20:00
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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaCoronavirus
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