İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...
İkinci el cep telefonu tamir ve bakımını yapan iş yerlerinde yeni dönem!
Son Dakika
İkinci el cep telefonu tamir...
Dijital detoks yapacak kişiler aranıyor! 24 saatte 17 bin TL kazanç
Son Dakika
Dijital detoks yapacak kişiler aranıyor!...
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse savaş açan Nar kabuğunun faydaları
Son Dakika
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse...

Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? 23 Mart 2021 Salı Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler

Gündemde kritik haberler arasında yer alan Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler haberi kısa sürede ilgi odağı haline geldi. Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler haberine dair en yeni gelişmeleri şimdi 23.03.2021 tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

23 Mart 2021 Salı 19:31
Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? 23 Mart 2021 Salı Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Takip Et:
23 Mart 2021 Salı bugünkü koronavirüs vaka sayısı ve tablosu merak ediliyor. Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs tablosuyla ilgili detaylar merak ediliyor. Türkiye'de ilk koronavirüs 1 yıl önce görülmüştü. 2020 Mart ayından beri tüm Dünyayı etkisi altına alan coronavirüsu salgını hakkında son dakika bilgileri geliyor. Vaka sayısı artışa geçmişti. Açıklanan tedbirler sayesinde koronavirüs vaka sayısı düşüşe geçmişti. Peki ama 23 Mart 2021 Salı vaka sayısı kaç oldu? Vaka, hasta, ağır hasta sayısında artış yaşandığı belirtilmişti ve yeni tedbirler alınmıştı. Türkiye ve Dünya'da koronavirüs salgını devam ediyor. Birçok insan her akşam vaka sayısını araştırıyor. 23 Mart 2021 Salı Korona vaka sayısı ile ilgili son dakika açıklamaları Sağlık Bakanlığı tarafından yapılıyor. Peki ama 23 Mart 2021 Salı vaka sayısı yani bugünkü vaka sayısı kaç? İşte Türkiye'deki 23 Mart 2021 güncel korona virüs vaka sayıları!

 

Koronavirüs vaka sayısı her akşam araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın resmi sosyal medya hesaplarından vaka sayısı, hasta sayısı, vefat sayısı, iyileşen hasta sayılarının olduğu koronavirüs tablosu açıklanıyor. Peki ama 23 Mart 2021 Salı bugünkü vaka sayısı kaç oldu?

Türkiye 23 Mart 2021 Salı Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 23 Mart 2021 Salı koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 23 Mart 2021 Salı koronavirüs vaka ve ölü sayıları...

22 MART KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 201 bin 215 Kovid-19 testi yapıldı, 22  bin 216 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 117 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 981 oldu.

Son 24 saatte 19 bin 494 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 2 milyon 844 bin 681'ye yükseldi.

Test sayısı 36 milyon 556 bin 589'e ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 35 bin 338, vefat sayısı 30 bin 178, ağır hasta sayısı 1644 oldu.



Son Güncelleme: 23.03.2021 19:31
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaCoronavirus
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sigarayı bıraktıktan sonra vücuttaki değişiklikler
Sigarayı bıraktıktan sonra vücuttaki değişiklikler
Hamilelikte kız bebek belirtileri nelerdir, nasıl belli olur?
Hamilelikte kız bebek belirtileri nelerdir, nasıl belli olur?
Mart ayında hangi balık yenir?
Mart ayında hangi balık yenir?
Süt alerjisi nedir? Bebeklerde inek sütü alerjisi nasıl anlaşılır?
Süt alerjisi nedir? Bebeklerde inek sütü alerjisi nasıl anlaşılır?
e-Nabız Covid-19 korona virüs test sonucu öğrenme ve sorgulama ekranı
e-Nabız Covid-19 korona virüs test sonucu öğrenme ve sorgulama ekranı
2021 Koronavirüs test ücreti devlette ve özelde ne kadar?
2021 Koronavirüs test ücreti devlette ve özelde ne kadar?

Popüler Haberler

Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? 23 Mart 2021 Salı Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Masumlar Apartmanı dizisi beğenildi mi, izlendi mi? Masumlar Apartmanı devam eder mi?
Masumlar Apartmanı dizisi nerede çekiliyor? Masumlar Apartmanı dizisi çekim yerleri ve mekanları
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Bahar kimdir? Pelin Akil kimdir, nereli yaşı kaç?
Menajerimi Ara dizisi Emir kimdir? Burak Tozkoparan rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Masumlar Apartmanı dizisi Hasibe kimdir? Açelya Devrim Yılhan'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Masumlar Apartmanı dizisi Naci Öğretmen karakteri kimdir? Tansel Öngel kimdir, nereli, kaç yaşında?
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi Didem kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Gizem Arıkan kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Baraj dizisi Meryem kimdir? Kübra Dilara kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Masumlar Apartmanı dizisi Uygar karakterini kim canlandırıyor? Alper Saldıran kimdir?
TRT 1 Tövbeler Olsun dizisi kaç bölüm sürecek? Final tarihi belli mi?
Göztepe Sivasspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle - Göztepe Sivas Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
A101 25 Mart – 1 Nisan 2021 aktüel indirimli ürün katalogları
Sadakatsiz Selçuk Dağcı (Emir Tarık Tekin) kimdir?
Yasak Elma dizisi Cansu kimdir? Nilperi Şahinkaya hakkında bilgiler
Masumlar Apartmanı dizisi Ege kimdir? Emir Özden doğum tarihi
Masumlar Apartmanı dizisi Neriman karakteri kimdir? Gizem Katmer kimdir, nereli, kaç yaşında?
Rüyada adet kanaması görmek ne demektir? Rüyada adet kanaması görmek anlamı, tabiri nedir?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Rıfkı kimdir? Gökhan Akteke hakkında bilgiler
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Pınar Ünsal rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Baraj Fulya karakterini kim canlandırıyor? İrem Tuncer kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.