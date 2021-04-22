İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bitcoin ile ilgili yeni detay! Alım satımda sistem değişiyor..
Son Dakika
Bitcoin ile ilgili yeni detay!...
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun, program çekimleri öncesinde hastaneye kaldırıldı
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun,...
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını çıktı!
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını...
Çalışan anneler dikkat! Banka hesabınıza en az 8.904 TL ödeme yapılıyor!
Çalışan anneler dikkat! Banka hesabınıza...

Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? 22 Nisan 2021 Perşembe Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler

Basında yer aldığı gün büyük ilgi toplayan Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler haberi ile ilgili güncel ayrıntılar basına aktaırlmaya devam ediyor. Siz de 22 Nisan 2021 tarihli haberimizden güncel bilgileri hemen öğrenebilirsiniz.

22 Nisan 2021 Perşembe 19:38
Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? 22 Nisan 2021 Perşembe Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Takip Et:
21 Nisan Çarşamba  bugünkü koronavirüs vaka sayısı ve tablosu merak ediliyor. Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs tablosuyla ilgili detaylar merak ediliyor. Türkiye'de ilk koronavirüs 1 yıl önce görülmüştü. 2020 Mart ayından beri tüm Dünyayı etkisi altına alan coronavirüsu salgını hakkında son dakika bilgileri geliyor. Vaka sayısı artışa geçmişti. Açıklanan tedbirler sayesinde koronavirüs vaka sayısı düşüşe geçmişti. Peki ama 22 Nisan 2021 Perşembe vaka sayısı kaç oldu? Vaka, hasta, ağır hasta sayısında artış yaşandığı belirtilmişti ve yeni tedbirler alınmıştı. Türkiye ve Dünya'da koronavirüs salgını devam ediyor. Birçok insan her akşam vaka sayısını araştırıyor. 22 Nisan Perşembe Korona vaka sayısı ile ilgili son dakika açıklamaları Sağlık Bakanlığı tarafından yapılıyor. Peki ama  vaka sayısı yani bugünkü vaka sayısı kaç? İşte Türkiye'deki Nisan 22 Perşembe güncel korona virüs vaka sayıları!

 

Koronavirüs vaka sayısı her akşam araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın resmi sosyal medya hesaplarından vaka sayısı, hasta sayısı, vefat sayısı, iyileşen hasta sayılarının olduğu koronavirüs tablosu açıklanıyor. Peki ama 22 Nisan Perşembe bugünkü vaka sayısı kaç oldu?

Türkiye 22 Nisan 2021 Perşembe Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 22 Nisan 2021 Perşembe koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 22 Nisan 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayıları...

 22 Nisan Perşembe KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Bugün semptom gösteren 2 bin 932 hastayla birlikte 61 bin 967 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 4 milyon 446 bin 591’ye çıktı. Can kaybı da 36 bin 970’ya yükseldi.

Son 24 saatte 52 bin 213 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 3 milyon 844 bin 342’e ulaştı. Hastalardaki zatürre oranı ise yüzde 2.9 oldu.




Son Güncelleme: 22.04.2021 19:38
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaCoronavirus
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ALO 182 neden aranmıyor? MHRS ALO 182 çalışmıyor, neden sürekli meşgul?
ALO 182 neden aranmıyor? MHRS ALO 182 çalışmıyor, neden sürekli meşgul?
Buz lazer epilasyon yöntemi nedir? Buz Lazer Epilasyon yöntemi ve avantajları
Buz lazer epilasyon yöntemi nedir? Buz Lazer Epilasyon yöntemi ve avantajları
PCR test ücreti ne kadar? 2021 Covid-19 Koronavirüs PCR test ücreti bilgileri
PCR test ücreti ne kadar? 2021 Covid-19 Koronavirüs PCR test ücreti bilgileri
Güvenilir maske markaları hangileridir? Evony maske güvenilir mi?
Güvenilir maske markaları hangileridir? Evony maske güvenilir mi?
İstanbul'da kaç kişi aşı oldu?
İstanbul'da kaç kişi aşı oldu?
18 Nisan koronavirüsü tablosu açıklandı. Covid-19’la ilgili son gelişmeler…
18 Nisan koronavirüsü tablosu açıklandı. Covid-19’la ilgili son gelişmeler…

Popüler Haberler

Kan gruplarının hastalıklara yatkınlık oranları nelerdir?
Alev Alev dizisi Bülent karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Cem Sürgit kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Tövbeler Olsun hangi günler yayınlanıyor? TRT1 Tövbeler Olsun tekrar bölümleri ne zaman?
Tövbeler Olsun Anıl kimdir? Batuhan Aydar hakkında bilgiler 22 Nisan 2021 Perşembe
Ölüm aylığı hangi hallerde eşlerden kesilir?
Tövbeler Olsun Demet kimdir? Gerçek adı ne? Semiha Bezek oynadığı diziler
Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? 22 Nisan 2021 Perşembe Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Yeni Hayat hangi günler yayınlanıyor, tekrar bölümleri ne zaman?
Engelli çalışanlarda erken emeklilik şartları nelerdir? 2021
Bir Zamanlar Çukurova Hünkar diziye geri gelecek mi?
Kağıt Ev Mert'in el parmakları neden yok, neden eksik?
Hamilelik belirtileri ne zaman ortaya çıkar? Hamilelik belirtileri en erken ne zaman belli olur
Yasak Elma ne zaman final yapacak? Yasak Elma kaçıncı bölümde final yapıyor?
Arıza yeni gelen ve ayrılan dizi oyuncuları
Uyanış Büyük Selçuklu Aydoğdu ve Bozkuş kimdir? Aydoğdu ve Bozkuş tarihte var mıydı?
Tövbeler Olsun Sena karakterini kim canlandırıyor? Aydan Koptur biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Sol Yanım dizisinin çekim yeri neresi? Hangi il ve semtte çekimler yapılmakta?
Alev Alev dizisi Cemre kimdir? Demet Evgar kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Sevda Çağlayan karakterini kim canlandırıyor? Nazan Kesal biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sol Yanım dizisi Selim kimdir? Tolga Mendi yer aldığı dizi ve film yapımları
Alev Alev dizisi Ozan kimdir? Berkay Ateş rol aldığı yapımlar ve biyografisi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.