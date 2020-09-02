Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? 2 Eylül 2020 Çarşamba Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler

Koronavirüs ölüm ve vaka sayıları merakla araştırılmaya başlandı. 2 Eylül 2020 Çarşamba için koronavirüs tablosu henüz açıklanmazken, Dünya genelinde virüse yakalanan hasta sayısı 25 milyonu aştı ve iyileşen hasta sayısı 17 milyon 412 bin oldu.
2 Eylül 2020 Çarşamba güncel koronavirüs tablosu
2 Eylül 2020 Çarşamba için COVID-19 tablosu henüz duyurulmadı. Geçtiğimiz gün yayınlanan tabloya göre Türkiye’de son 24 saat içerisinde 1587 kişiye koronavirüs tanısı koyulurken, 44 kişi yaşamını yitirdi. Toplam vaka sayısı 270 bin 133 olurken, toplam 6 bin 370 kişi hayatını kaybetti.
Son Güncelleme: 02.09.2020 14:51