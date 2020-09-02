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Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? 2 Eylül 2020 Çarşamba Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler

Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler haberinin gündeme geldiği günden bu yana merak edilen birçok yeni ayrıntı basına aktarıldı. 2 Eylül 2020 Çarşamba tarihli haberimizi okuyarak, Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? konusunda merak ettiklerinizi hemen öğrenebilirsiniz.

02 Eylül 2020 Çarşamba 14:51
Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? 2 Eylül 2020 Çarşamba Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
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Koronavirüs ölüm ve vaka sayıları merakla araştırılmaya başlandı. 2 Eylül 2020 Çarşamba için koronavirüs tablosu henüz açıklanmazken, Dünya genelinde virüse yakalanan hasta sayısı 25 milyonu aştı ve iyileşen hasta sayısı 17 milyon 412 bin oldu. 


Salgın sürecinde 844 binden fazla kişi yaşamını yitirirken, Bakan Koca’nın Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda 1587 kişinin virüs testinin pozitif çıktığı paylaşıldı.

2 Eylül 2020 Çarşamba güncel koronavirüs tablosu

2 Eylül 2020 Çarşamba için COVID-19 tablosu henüz duyurulmadı. Geçtiğimiz gün yayınlanan tabloya göre Türkiye’de son 24 saat içerisinde 1587 kişiye koronavirüs tanısı koyulurken, 44 kişi yaşamını yitirdi. Toplam vaka sayısı 270 bin 133 olurken, toplam 6 bin 370 kişi hayatını kaybetti.



Son Güncelleme: 02.09.2020 14:51
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Anahtar Kelimeler:
CoronavirusFahrettin Koca
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