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Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? 18 Eylül 2020 Cuma Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler

Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler haberinin yayınlanmasının ardından birçok kişi haberin güncel ayrıntıları hakkında merağa kapıldı. Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? ile ilgili güncel gelişmelere yer verdiğimiz 18 Eylül 2020 Cuma günü yayınlanan haberimizi hemen okuyarak, en yeni ayrıntılardan önce siz haberdar olun!

18 Eylül 2020 Cuma 20:00
Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? 18 Eylül 2020 Cuma Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
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Koronavirüs ölüm ve vaka sayıları merakla araştırılmaya başlandı. 17 Eylül 2020 için koronavirüs tablosu henüz açıklanmazken, Dünya genelinde virüse yakalanan hasta sayısı 25 milyonu aştı ve iyileşen hasta sayısı 17 milyon 433 bin oldu. 

Salgın sürecinde 844 binden fazla kişi yaşamını yitirirken, Bakan Koca’nın Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda 1.648 kişinin virüs testinin pozitif çıktığı paylaşıldı.

17 Eylül 2020 güncel koronavirüs tablosu


17 Eylül 2020 tarihinde toplam 109.985 test yapıldı. Yapılan testler sonucunda 1.648 kişinin test sonucu pozitif çıktı. 17 Eylül günü 66 kişi vefat ederken, iyileşen hasta sayısı ise 1.143 olmuştur.

Şuana kadar toplam 8.965.165 kişiye test yapılırken, toplam hasta sayısı 298.039 olmuştur. Şu ana kadar 7.315 kişi hayatını kaybederken, entübe hasta sayısı ise 1.372, toplam iyileşme sayısı 263.745 



Son Güncelleme: 18.09.2020 20:00
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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaCoronavirus
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