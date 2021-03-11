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Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? 11 Mart 2021 Perşembe Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler

Gündemde ilgi odağı haline gelen 11 Mart 2021 tarihli Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler haberi yeni ayrıntılarla basında yer almaya devam ediyor. Hemen şimdi 11-03-2021 tarihli haberimizi okuyarak yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

11 Mart 2021 Perşembe 19:31
Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? 11 Mart 2021 Perşembe Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
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11 Mart 2021 Perşembe bugünkü koronavirüs vaka sayısı ve tablosu merak ediliyor. Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs tablosuyla ilgili detaylar merak ediliyor. Türkiye'de ilk koronavirüs 1 yıl önce görülmüştü. 2020 Mart ayından beri tüm Dünyayı etkisi altına alan coronavirüsu salgını hakkında son dakika bilgileri geliyor. Vaka sayısı artışa geçmişti. Açıklanan tedbirler sayesinde koronavirüs vaka sayısı düşüşe geçmişti. Peki ama 11 Mart 2021 Perşembe vaka sayısı kaç oldu? Vaka, hasta, ağır hasta sayısında artış yaşandığı belirtilmişti ve yeni tedbirler alınmıştı. Türkiye ve Dünya'da koronavirüs salgını devam ediyor. Birçok insan her akşam vaka sayısını araştırıyor. 11 Mart 2021 Perşembe Korona vaka sayısı ile ilgili son dakika açıklamaları Sağlık Bakanlığı tarafından yapılıyor. Peki ama 11 Mart 2021 Perşembe vaka sayısı yani bugünkü vaka sayısı kaç? İşte Türkiye'deki 11 Mart 2021 güncel korona virüs vaka sayıları!

 

Koronavirüs vaka sayısı her akşam araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın resmi sosyal medya hesaplarından vaka sayısı, hasta sayısı, vefat sayısı, iyileşen hasta sayılarının olduğu koronavirüs tablosu açıklanıyor. Peki ama 11 Mart 2021 Perşembe bugünkü vaka sayısı kaç oldu?

Türkiye 11 Mart 2021 Perşembe Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 11 Mart 2021 Perşembe koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 11 Mart 2021 Perşembe koronavirüs vaka ve ölü sayıları...

  • Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 67 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, 14 bin 556 yeni vaka olduğunu açıkladı.

 

10 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 14 bin 556
  • HASTA SAYISI: 814
  • VEFAT SAYISI: 67
  • İYİLEŞEN SAYISI: 9 bin 193

İşte son 7 günün koronavirüs tabloları ve salgının seyri...

9 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 13 bin 755
  • HASTA SAYISI: 801
  • VEFAT SAYISI: 66
  • İYİLEŞEN SAYISI: 8 bin 639



8 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 13 bin 215
  • HASTA SAYISI: 767
  • VEFAT SAYISI: 64
  • İYİLEŞEN SAYISI: 8 bin 106

7 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 11 bin 187
  • HASTA SAYISI: 735
  • VEFAT SAYISI: 65
  • İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 785

6 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 11 bin 770
  • HASTA SAYISI: 702
  • VEFAT SAYISI: 64
  • İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 291

5 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 11 bin 302
  • HASTA SAYISI: 698
  • VEFAT SAYISI: 62
  • İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 711

4 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 11 bin 322
  • HASTA SAYISI: 685
  • VEFAT SAYISI: 68
  • İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 873

3 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 11 bin 520
  • HASTA SAYISI: 689
  • VEFAT SAYISI: 65
  • İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 191


Son Güncelleme: 11.03.2021 19:31
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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaCoronavirus
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