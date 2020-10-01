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Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? 1 Ekim 2020 Perşembe Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler

1 Ekim Perşembe 2020 tarihinde gündemde tartışmalara neden olan Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler hakkında merak edilenler basına yansımaya devam ediyor. Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler konusunda öğrenmek istediğiniz yeni bilgilere 1 Ekim 2020 Perşembe tarihli güncel haberimizden ulaşabilirsiniz.

01 Ekim 2020 Perşembe 21:07
Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? 1 Ekim 2020 Perşembe Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
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Koronavirüs ölüm ve vaka sayıları merakla araştırılmaya başlandı. 1 Ekim 2020 için koronavirüs tablosu henüz açıklanmazken, Dünya genelinde virüse yakalanan hasta sayısı 25 milyonu aştı ve iyileşen hasta sayısı 17 milyon 433 bin oldu. 

Salgın sürecinde 844 binden fazla kişi yaşamını yitirirken, Bakan Koca’nın Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda 1.467 kişinin virüs testinin pozitif çıktığı paylaşıldı.

1 Ekim 2020 güncel koronavirüs tablosu


1 Ekim 2020 tarihinde toplam 113.546 test yapıldı. Yapılan testler sonucunda 1.407 kişinin test sonucu pozitif çıktı. 1 Ekim günü 67 kişi vefat ederken, iyileşen hasta sayısı ise 1.402 olmuştur.

Şuana kadar toplam 10.493.807 kişiye test yapılırken, toplam hasta sayısı 320.070 olmuştur. Şu ana kadar 8.262 kişi hayatını kaybederken, entübe hasta sayısı ise 1.507, toplam iyileşme sayısı 281.151



Son Güncelleme: 01.10.2020 21:07
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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaCoronavirus
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