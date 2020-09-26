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Botoks ameliyatı ardından hayatını kaybeden Kübra'nın babasından önemli açıklamalar!

Yaptırdığı botoks ameliyatı ardından hayatını kaybeden Kübra Boyraz'ın babası Ekrem Solmazgül önemli açıklamalarda bulundu! Acılı baba kızının ölümünden önce çok acı çektiğini söyledi...

26 Eylül 2020 Cumartesi 14:12
Botoks ameliyatı ardından hayatını kaybeden Kübra'nın babasından önemli açıklamalar!
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İstanbul Beylikdüzü’nde bir kadın botoks yaptırdıktan sonra hayatını kaybetti. Bir rezidansta ameliyat ruhsatı bulunmayan bir güzellik merkezinde yapılan botoks işlemi kadının ölümüne yol açtı.


38 yaşındaki Kübra Boyraz, kalça botoksu yaptırması ardından fenalaştı. Evine dönen Boyraz anne ve babasına şikayetini dile getirdikten sonra hastaneye götürüldü. Tedavilerine başlanan 38 yaşındaki kadın doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Kübra’nın ölümüne sebep olduğu iddia edilen 5 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı.

Babası Kızının Ölümüyle İlgili Konuştu

Kübra Boyraz’ın babası Ekrem Solmazgül kızının ölümü hakkında, “Böyle yerlerin kapanması lazım. Devletin bunlara el atması gerek. Benim çocuğum veya bir başkasının çocuğu da yanmasın. Kızımı bana teslim ettiklerinde konuşuyordu, sadece 'baba- anne beni kurtarın' diyordu. Çok acı çekiyordu” dedi.

“Bunlar kaçak tütün satmıyor, insan sağlığı ile oynuyor” diyen acılı baba Ekrem Solmazgül, kızının iyileştirilmesi için doktorlara defalarca ne verdiklerini sorduklarını ancak doktorun hiçbir şey söylemediğini ifade etti.



Son Güncelleme: 26.09.2020 14:12
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Anahtar Kelimeler:
SağlıkBotoks
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