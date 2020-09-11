Bolu'da Covid-19'la mücadele kapsamında taksilere ve toplu taşımalara denetim yapıldı!

Ülke genelinde Covid-19’la mücadele kapsamında ekipler denetlemelere devam ederken denetlemelerin yapıldığı son şehir Bolu oldu. Yapılan açıklamalara göre Bolu’da koronavirüse karşı taksiler ve toplu taşıma araçlarında denetlemeler yapıldı.

Bolu şehir merkezinin çeşitli noktalarında ekiplerin kurduğu noktalarda taksiler ve toplu taşıma araçları durdurularak denetlenirken kurallara uymayan şoförlere de cezalar yazıldı.

Özellikle Anıt Park bölgesinde taksiler ve toplu taşıma araçları durdurularak hijyen, yolcu sayısı ve maske kullanımı konusunda şoför ve yolculara uyarılarda bulunuldu.

Ekipler aynı zamanda yaptıkları denetimlerde araçların dezenfekte edilip edilmediğini de kontrol etti.