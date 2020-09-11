İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Hasret bitiyor! Süper Lig'de yeni sezon başlıyor
Son Dakika
Hasret bitiyor! Süper Lig'de yeni...
CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın coronavirüs test sonucu pozitif çıktı
CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın coronavirüs...
ABD'den son dakika Irak kararı! Asker sayısını 3 bine düşürecek
ABD'den son dakika Irak kararı!...
Gelecek hafta tanıtılması beklenen iPhone 12 kamera tasarımları sızdırıldı!
Gelecek hafta tanıtılması beklenen iPhone...

Bolu'da Covid-19'la mücadele kapsamında taksilere ve toplu taşımalara denetim yapıldı!

Ülke genelinde koronavirüsle mücadele kapsamında denetimler sürerken ekipler tarafından son denetim Bolu'da gerçekleşti. Bolu'nun çeşitli noktalarında kurulan denetleyici ekipler şoförlere ve yolculara uyarılarda bulundu.

11 Eylül 2020 Cuma 19:16
Bolu'da Covid-19'la mücadele kapsamında taksilere ve toplu taşımalara denetim yapıldı!
Takip Et:

Ülke genelinde Covid-19’la mücadele kapsamında ekipler denetlemelere devam ederken denetlemelerin yapıldığı son şehir Bolu oldu. Yapılan açıklamalara göre Bolu’da koronavirüse karşı taksiler ve toplu taşıma araçlarında denetlemeler yapıldı.

Bolu şehir merkezinin çeşitli noktalarında ekiplerin kurduğu noktalarda taksiler ve toplu taşıma araçları durdurularak denetlenirken kurallara uymayan şoförlere de cezalar yazıldı.


Özellikle Anıt Park bölgesinde taksiler ve toplu taşıma araçları durdurularak hijyen, yolcu sayısı ve maske kullanımı konusunda şoför ve yolculara uyarılarda bulunuldu.

Ekipler aynı zamanda yaptıkları denetimlerde araçların dezenfekte edilip edilmediğini de kontrol etti.



Son Güncelleme: 11.09.2020 19:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BoluDenetimCovid-19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP'de Covid-19 vakaları bir bir açıklanıyor!
CHP'de Covid-19 vakaları bir bir açıklanıyor!
Bakan Koca günün Covid-19 rakamlarını açıkladı!
Bakan Koca günün Covid-19 rakamlarını açıkladı!
Güncel Koronavirüs verileri belli oldu!
Güncel Koronavirüs verileri belli oldu!
İstanbul'un dördüncü şehir hastanesi olan Göztepe Şehir Hastanesi açılıyor
İstanbul'un dördüncü şehir hastanesi olan Göztepe Şehir Hastanesi açılıyor
Covid'i atlatan yeniden hasta olabilir mi? Koronavirüs tekrar bulaş riski var mı? Bilim Kurulu Üyesi açıkladı!
Covid'i atlatan yeniden hasta olabilir mi? Koronavirüs tekrar bulaş riski var mı? Bilim Kurulu Üyesi açıkladı!
Prof. Dr. Bülent Ertuğrul Covid-19 hakkında halkı uyardı!
Prof. Dr. Bülent Ertuğrul Covid-19 hakkında halkı uyardı!

Popüler Haberler

Tozkoparan Duygu kimdir? Ülkü Hilal Çiftçi kimdir, nereli yaşı kaç?
Arka Sokaklar Avukat Başak kimdir? Perihan Ünlücan rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Menajerimi Ara dizisinde Emrah karakterini Semi Sırtıkkızıl canlandırıyor
Beni Bırakma Berk kimdir? Onur Aziz kimdir, nereli yaşı kaç?
2020 Makedonya asgari ücret ne kadar?
Kırmızı Oda Ayşe kimdir? Meriç Aral rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Kırmızı Oda dizisi hangi gün, saat kaçta hangi kanalda yayınlanıyor?
Arka Sokaklar Sinem karakterini kim canlandırıyor? Gizem Terzi biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Menajerimi Ara dizisinde Leyla karakterini Pınar Ünsal canlandırıyor
Arka Sokaklar dizisi Asiye Çoban kimdir? Melisa Şalgam
Sefirin kızı ne zaman başlıyor? Sefirin Kızı dizisi tanıtım fragmanı yayınlandı
Türkiye'den kaç mülteci çıktı? Pazarkule, Kapıkule Yunanistan’a kaç göçmen ülkeyi terk etti?
Gelir belgesiz anında onaylı kredi veren bankalar
2020 Garanti Bankası EFT, Havale Ücretleri ve Saatleri
Devlet fakirlik maaşı nasıl alınır? Fakirlik maaşı şartları ve başvuru işlemleri
TV8 Top Model yarışması Türkiye Modelini Arıyor başvuru şartları neler? Türkiye Modelini Arıyor yarışması başvuru formu ve şartları
Kırmızı Oda Meliha’nın kızı kimdir? Deniz Altan kimdir, nereli yaşı kaç?
2020 yılı sosyal yardım nakit destekleri nelerdir? Kimler nasıl faydalanabilir?
Cibuti vizesi ücreti ne kadardır?
Yarı zamanlı çalışma ile çalışan işçi kıdem tazminatı alabilir mi? 2020
MSÜ Hava Harp Okulu öğrenci alımı şartları nelerdir? 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.