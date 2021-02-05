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Boğaziçi Üniversitesi'nde geliştirilen ASC zerrecik aşısı nedir? ASC zerrecik teknolojisi ve aşı hakkında bilgiler

Boğaziçi Üniversitesi'nde geliştirilen ASC zerrecik aşısı çok fazla kişi tarafından merak ediliyor. Aşı hakkındaki detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

05 Şubat 2021 Cuma 17:07
Boğaziçi Üniversitesi'nde geliştirilen ASC zerrecik aşısı nedir? ASC zerrecik teknolojisi ve aşı hakkında bilgiler
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Geçtiğimiz yıl Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede bütün dünyayı etkisi altına alan korovirüs sebebiyle dünya genelinde pandemi ilan edildi. Şimdiye kadar dünya genelinde 2 milyonun üzerinde insan yaşamını yitirdi. Dünya üzerindeki farklı ülkeler, koronavirüse karşı aşı geliştirmeye başladı. Türkiye de dahil olmak üzerine birçok ülkede insanlar Covid-19 aşısı olmaya başladı. Diğer aşıların aksine dünyada ilk kez sadece bizim ülkemizde kullanılan bir teknoloji ile aşı üretilecek. Aşı, Boğaziçi Üniversitesi’nde geliştiriliyor.

 

ASC zerrecik aşısı, Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Nesrin Özören ve ekip arkadaşları tarafından geliştirilmektedir. Özören ve ekip arkadaşlarının geliştirdiği teknolojiyle, aşıların 30 gün boyunca oda sıcaklında saklanabilmesi sağlanıyor. Aşı dünyanın her yerine gönderilebilecek çünkü aşı, soğuk zincir kriterlerinden bağımsız. ASC proteinin mikrokürecikleri ile hangi hastalık olduğu fark etmeksizin hastalığa ait etkin antijen yüklenip insanlara zerk ediliyor. Bu sayede insanların, hastalığa karşı bağışıklık oluşturması sağlanıyor. Yeni aşı teknolojisiyle birlikte aşısı henüz üretilmemiş olan ya da aşı etkinliği az olan olan hastalıkların iyileştirilmesi için üretilecek olan aşılar artık daha kolay üretilebilecek. 

 

Prof. Dr. Nesrin Özören, 2009’dan itibaren çalışmalar yaptıklarını ve mikrokürecik taşıyıcıyı bulduklarını söyledi. Kuduz mikrobu parçası veya başka zararlı organizmadan alınan parça yükleniyor ve insan ya da hayvanlara zerk ediliyor. Bu şekilde bağışıklık kazanılması sağlanıyor. Yeni aşı teknolojisiyle birlikte aşısı bulunamamış olan ya da aşı etkinliği oldukça düşük olan hastalıklar için aşı üretilmesi oldukça kolaylaşacak. ASC zerrecik taşıyıcısı, üzerine eklenmiş olan antijen veya uyaranları 30 gün süresince oda sıcaklığı veya donma derecesinde, kuvvetli bir şekilde koruyabiliyor. Diğer aşıların aksine ASC zerrecik aşısında herhangi bir sıcaklık veya soğukluk sınırlaması bulunmuyor. ASC zerrecik aşısı, normal ışı şartların dünya üzerindeki her yere sorunsuz bir şekilde gidebilecek.

 

Özören, dünya üzerinde ilk defa ASC zerrecikleri üzerinde farklı antijenlerin taşınabildiğini ve bu moleküllerin makrofaj hücreleri tarafından sindirilebileceğini bulduklarını ifade etti. Hayvan deneyleri sayesinde dışarıdan gelen bir virüs veya mikroorganizmanın hücre içerisine veya vücut içerisine geldiği sırada tetiklenmesiyle enfeksiyon bölgesindeki mikroorganizmanın yok edilmesinde etkili olduğunu kanıtlamaya çalışıyorlar. 

 

Özören, uygulamaya geçebilmek için hayvan deneyleri yaptıklarını söyledi. Projenin gerçekleşmesi için 1 yıl daha gerekliymiş. Özeren ve ekibinin geliştirdiği teknolojinin patenti alındı. 130 ülkenin dahil olduğu PCT sistemine bu bilgi eklendi. PCT’nin sağladığı koruma sadece 30 ay sürüyor. Bölge ve ülke patentleri ayrı bir şekilde alındığında 20 yıla kadar koruma sağlanabiliyor. Özören, ellerinde Japonya ve ABD patentlerinin bulunduğunu söyledi. Çin ve Avrupa patentlerini sonuçlanması için 3 ila 4 ay arasından bir süre gerekiyor. Patenti alınmış olan ülkelerden birinin bu teknolojiyi kullanabilmesi için Türkiye’den lisans alma zorunluluğu olacak. Özören, buluşun sahibi olan Ali Can Sahillioğlu’yla birlikte çalışmalara devam ettiklerini söyledi.



Son Güncelleme: 05.02.2021 17:07
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Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsBoğaziçi ÜniversitesiASC Zerrecik AşısıTürkiyeCovid-19
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