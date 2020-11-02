Böbrek taşı ve kumu neden oluşur, kimlerde daha fazla görülür? Böbrek taşı doğal tedavi yöntemleri

Zamanımızda gerek yeme içme şekilleri gerek yaşadığımız hayat biçiminin değişmesi sebepleri ile sıklıkla kum dökme ile böbrek taşı problemleri ortaya çıkmaktadır. Hatta Türk toplumunda insanlar yüzde 20’ lik bir kısmı hayatı içinde 1 kez taş ya da kum dökmesi problemleri olmuştur. Böbrek taşı ve kum dökme sorunu ise hastanın yan bölgelerinde oluşan ağrı ve problemin belirtilerinin ardından belirlenmektedir.

Böbreklerde Meydana Gelen Enfeksiyon Ve Üşütme Semptomları:

Böbreklerde başlayan sıkıntılar ve ağrılar genelde idrar yolunda meydana gelen enfeksiyon, alınan darbe veya yaralanma, böbrek taşının oluşması gibi nedenlerden yaşanmaktadır. Sırtta oluşan ağrı ile böbrekte oluşan ağrının ayırt edilmesi kolay değildir. Ama ağrının sıklıkla sırtta ve kaburgalarda yoğun bir acıya sebep olduğu bilinmektedir. Bu neden ile birlikte aksatılmamalı ve derhal bir doktora gidilmelidir. Hastalığın belirtileri ise:

*Karında ağrı oluşabilir,

*Bireyin ateşini arttırabilir ve titreme meydana gelir,

*Birey idrar yaparken yoğun bir yanma ve ağrı hisseder,

*Sıklıkla idrara çıkma ihtiyacı yaşanır,

*İdrarını yapmakta olan birey zorlanır,

*İdrarda kan görülür,

*Kişinin midesi bulanabilir ve kusma gözükebilir,

*Eğer kişi doktora erkenden gider ve hastalığının erkenden öğrenilmesini sağlar ise, uygulanacak olan ağrı kesici ve antibiyotikler ile iyileşme süreci başarılı bir şekilde tamamlanır.

Böbrek Taşı Neden Oluşur, Kimlerde Daha Fazla Çıkar:

*Eğer bireyin ailesinde irsi bir böbrek hastalığı yaşanmış ise ya da genetik bir şekilde oluşum gözükebilir,

*20 ila 40 yaşındaki bireyler arasında çıkmaktadır,

*Kadınlara göre böbrek taşı oluşma oranları erkeklerde daha fazladır,

*İklim koşullarına bağlı olarak çıkabilmektedir, bu özellikle yaz aylarında gözlemlenir,

*Kişinin yaşam tarzı pasifse ve herhangi bir meslek sahibi değilse,

*Tuz tüketimi fazla, su tüketimi az olmakta olan bireylerde,

*Kilosu ve vücut indeksi fazla olmakta olan bireylerde,

*İdrar yollarında ara ara şikayetler yaşayan bireylerde,

*Bir anda kilo alan ya da bir anda kilo veren bireylerde gözükme oranları yüksektir.

Böbrek Taşı Nasıl Anlaşılır, Belirtiler:

Henüz ağır olmayan durumlarda bir gün içerisinde en az 3L su tüketimi ve ağrı kesici kullanımı ile iyileşme görülmektedir. Lakin oluşan taş kişinin idrar sistemine sorun oluşturur ve hastalığın gidişi kötü yönde gelişirse cerrahlar tarafından çözülmesi gerekmektedir. Böbrekte oluşan taşın nasıl anlaşılacağı ise:

*Bireyin sırt ve kaburga bölgelerinde meydana gelen acı hissi,

*kasıkta ve karında meydana gelen ağrılar,

*İdrar yapımı esnasında yanma hissi ve bulanık görünümlü idrar,

*İdrarın renkleri değişebilmektedir(pembe, kahverengi, kırmızı),

*Sık sık meydana gelen idrara gitme ihtiyacı,

*Mide bulanmasına eşlik eden kusmalar.

Böbrekte Oluşan Taşa Neler Yararlıdır:

Böbrek taşına yarlı şeyler; yoğurtta oluşan su, elma sirkesi, limon/limon suyu, nar suyu, sıcak su torbası hazırlanarak üzerine konulması ve bolca su tüketimi ve daha birçok yararlı doğal malzemeler bulunmaktadır. Bireyin kullanmakta olduğu tütün bazlı ürünler iyileştirmeyi geciktirecek ve tedaviyi olumsuz etkilemekte olacaktır. Ama doğal yöntemlere geçmeden önce mutlaka bireyin iyi bir doktora gözüküp, doktorun verdiği tıbbi tedavi sürecinin yerine getirilmesi önerilir.

Böbrekte Oluşan Taş Düşürme:

İklim koşullarının sıcak olduğu vakitlerde terleyerek bolca su kaybına uğrarız. İklim koşullarının sıcak olduğu yaz aylarında suyu bolca tüketmezsek, böbrekte taş oluşum riski katlanacaktır. Alkol aracılığı ile düşürme işlemi de tıbben bakıldığında pek doğru sayılmamakta ama işe yaradığı kimileri tarafından söylenmektedir. Su haricinde böbrekte oluşan taşı düşürme amacı ile oluşacak olan spazmları gideren ağrı kesiciler kullanılabilir. Bu ilaçlar taş düşme sürecinde hastayı rahatlatırken tedaviyi de hızlandırmaktadır. Bu nedenle belirtileri bulunan bireyin tıbbi yardım alması gerekmektedir.

Böbrekte oluşan taşı düşürme amacı ile ise bir çok basit egzersizler yapılabilir. Bunlar; merdivenlerden inerken zıplamak, tempolu yürüyüş ve ip atlamak. Bireyin ise bir gün içerisinde 2 litre ve 2 litrenin üzerinde su tüketmesi gerekmektedir. Et gibi gıdaların belirli bir süre azaltılarak daha hafif yemeklerin kullanımı taşın düşmesinde büyük etken oluşturacak. İçinde kafein bulunmakta olan içecekler, yüksek D vitamini bulunduran içecek ve yemekler, kuruyemiş ve kuruyemiş gibi atıştırmalıklar, süt ve süt ürünlerinin çok aşırı kullanılması ile taş oluşumu daha bir kolay hale gelecektir. Taşın ne kadar büyük olduğunu, yani düşürülüp düşürülemeyeceği ve tedavi yöntemleri üroloji doktorları tarafından karar verilmektedir. Böbrekte oluşan taşın sağlık açısından çok tehlikeli olduğunu ve aksatılmaması gerekmediğini hatırlatırız.

Böbrekte Oluşan Taş Nedeniyle Başlayan Ağrıya Bitkisel Çözüm:

Öncelikle böbrek taşı ağrılarının giderilmesi ve azaltılması için bolca su içiminden ve doktorun vereceği spazmların önüne geçen ağrı kesicilerden bahsetmiştik. Şimdi bunlara ek olarak ağrıyı dindirecek bitkisel yöntemleri sıralayalım:

*Soğuktan kaçınmak: Soğuk yerlerde bulunulmaması ve bu soğuk ortamlardan kaçınarak ağrılarınızın önüne geçebilmektesiniz. Çünkü soğuğun ağrıları tetikleme özelliği vardır.

*Taşın bulunduğu yere konulacak sıcak su torbası ağrıyı geçirecek azda olsa dindirecektir. Gün içerisinde ise istediğiniz kadar sıcak su torbasından yararlanabilirsiniz.

*Nar Suyu Tüketimi: Nar suyu içindeki mineraller sayesinde enfeksiyon oranlarını düşürür ve bu sayede taş oluşumu, taş oluşumundan kaynaklanan ağrıya iyi gelmektedir. Bir gün içerisinde ise en az üç kere kullanılması önerilmektedir.

*Fesleğenin Suyu: Böbrek ağrısına iyi gelmekte olan bitkilerden biridir. Yapılması gereken ise kaynamakta olan 1 litre suya yarım demet fesleğen suyu eklenmesidir. Soğuması beklenip içilir.

*Kereviz bitkisinin suyu: Uzmanlar tarafınca da önerilmektedir ve ağrıyı engeller,

*Buğday çiminin suyu: Bir gün içerisinde 40 mililitre kullanarak ağrılardan kurtulmak ile birlikte içerdiği zengin vitamin ve mineralle iltihaplanmayı ortadan kaldırır.

*Karpuzun Tohumundan Yapılan Çay: Karpuzun tohumu böbrek nedeni ile kaynaklanmakta olan ağrılara çok iyi gelmektedir ve sindirim sistemini düzenler.

*Isırgan Otu: Tam anlamı ile doğal bir idrar sökendir ve enfeksiyonları ortadan kaldırır. Bitki çayı olarak kullanılır.

*Süt: İçinde bulunan proteinler nedeni ile kişinin böbreğini iyileştirir. Ağrıları dindirmek için ise en az 2 bardak süt gün içerisinde ılıtılarak içilmelidir.

YOĞURT SUYUNUN BÖBREK TAŞINA YARARLARI

İçeriğinde bulundurduğu B2, B12, B6, A, ve D vitaminlerinin sayesinde yoğurt suyu, böbrek taşını giderme ve böbrekte oluşan ağırlar için güçlü bir çözüm yöntemidir. İçinde bulunan vitaminler taş ve benzeri sorunları eritmektedir ve bu sayede idrar yolu ile atılmasını sağlar. Fazla tüketilmediği müddetçe taş için en etkili yöntemlerdendir.

*Elma sirkesi: Asetik asite sahip olan elma sirkesi taşların çözülüp giderilmesine büyük etki sağlamak ile birlikte böbrekte oluşan ağrıyı da dindirmektedir. Günde bir kez çay bardağında içilerek sağlığınızı koruyabilmektesiniz.

*Limon Suyu: Kişinin günlük bir şekilde limon suyundan bir su bardağının yarısı kadar tüketmesi, kişinin böbreğindeki taşı ve henüz taş oluşmadıysa taşın oluşma sürecini engeller. Böbrekte oluşan ağrılarında dinmesine önayak olur.

*Zeytinyağı: Böbreğinde kumlanma veya taş bulunan kişilerde yoğun ağrı hissiyatı yaşatabiliyor. Aman geçer diye müdahale edilmediği zamanlarda ise daha kalıcı bir etki yaratabiliyor. Böbrekte yer alan kumlanma ile taşı düşürmek için ise; bir adet kavanoz belirleyin ve içine 4 adet limonu küp şeklinde dilimleyerek atınız. Attığınız limonların üzerine 1 su bardağı zeytinyağı dökünüz ve 1 gün kadar bekletiniz. Ardından günlük bir şekilde, her kahvaltıdan yarım saat önce içiniz.

Böbrekte Oluşan Taşa Hangi Yiyecekler Yarar Sağlar:

Domates, ıspanak, pancar, fındık, susam, tahin, çikolata ve dondurma gibi yiyecekler taşı bulunan bireyi kötü etkileyebilmektedir. Et, yumurta, balık ve Tavuk gibi yoğun proteinli besinler ise bireyi rahatlatmanın yanında taş riskini de azaltmaktadır. Bu hayvansal protein bazlı besinlerin yanında ise yoğurt, kuru bakla türleri alınabilmektedir.

BÖBREK TAŞLARI VE BENZERİ BÖBREK RAHATSIZLIKLARI İÇİN EŞKİNA BALIĞI!

Eşkina balığının beyninde yer almakta olan nohut tanesi kadar büyük 2 tane beyaz bir kar tanesini andıran balık taşı çıkmaktadır. Bu taş ise böbrekte bulunan kum ve taşı eritmekte çok büyük rol oynamaktadır. Böbrek taşından rahatsızlığı bulunan kişiler Eşkina balığından çıkan balık taşını limon ile karıştırarak içebilmektedir. Balığı kullanan kişilerde de taş sebebiyle oluşan yoğun ağrının geçtiğini hatta çoğunda taşın düştüğünü söyleyebilmekteyiz. Eşkina alığından yaklaşık 7 tane alınız, balıktan alacağınız taşları bir cam bardağının içine yerleştirip üzerine bir tane limonu sıkın. 1 gün dinlenmeye bırakın ardından taşları süzünüz ve sürdüğünüz limonu günün ilk idrar ihtiyacınızı giderdikten sonra içiniz(açken). Taşın fiyatı ise 50- 60 Türk Lirasıdır.

Böbrek Taşının Düştüğü Nasıl Anlanır:

Taş bulunan böbreğin yer almakta olduğu kısım şiddetli bir şekilde ağrımaya başlar. Gittikçe şiddetlenen ağrılar yavaş yavaş makat bölgesine iner. Bu ağrıların şiddeti git gide artarken, düşürme zamanında yoğun bir şekilde midede bulantı, kusma, soğuk terleme, ishal, sancı, idrarda kanama ve ateşlenme meydana gelebilir. Yapmanız gereken sakin olmak ve doktorun size verdiği talimatlar neticesinde işlemlerinizi görmektir. Ağrılar yaşanıyorsa yaklaşık 2 saate geçecektir.

Böbreğin yer aldığı kısımlarda ağrı şiddeti artar. Ağrılar arttıkça bel bölgesinden makat bölgeye doğru yerleşir. Bu ağrılar çok şiddetli geçer. Düşme esnasında yoğun bir şekilde bulantı, kusma, soğuk bir şekilde terleme, ateş, ishal ve sancı, idrar da kanama, sürekli idrar hissi, kusma meydana gelir. Bu esnada taş düşme olayı gerçekleşebilir. Sakin olun ve doktorunuzun size söylediği şekilde hareket etmeye gayret gösterin. Bu ağrılar yaklaşık 1-2 saat devam eder.

Böbrekte Oluşan Taş veya Kuma Hangi Doktor Bakmakta:

Üroloji bölümü böbreklerde oluşan taş ve kuma bakmaktadır ve tedavisini de üstlenir. Kum dökme ve enfeksiyonlanma gibi durumlarda acil servislere başvurulabilir.

Kum Dökme İşlemi:

Kişinin kum dökmesi bireyden bireye göre farklılık gösterebilmektedir. Bazı kişilerde herhangi bir ağrı veya acı olmazken bazılarında ise şiddetli bir şekilde karın bölgesinde meydana gelmektedir. Böbrek kumu 2 gün içerisinde dökülebilirken bazı durumlarda ise cerrah tarafından işlem yapılmasını gerektirmektedir. Bu durumlar genelde karında ve kasıkta başlayan şiddetli kramplar ve ağrılar, kasta gerçekleşen ağrı, idrar yaparken yanma ismi, idrarı tam anlamıyla bitirememiş gibi hissetme, idrar yaparken durma ve şiddetli yanma ortaya çıkabilmektedir. Ayrıyeten idrar yolunda başlayan enfeksiyonlar ve kusma, bel bölgelerinde yaşanan kramplar gözükebilir. İlk belirtileri erkeklerde prostatı andırsa da muhakkak doktora gidilmelidir. Yapılan işlemlerin ardından tedavi sürecine başlayabilirsiniz. Bu bahsettiğimiz ağrılar günün herhangi bir zamanı herhangi bir işlemi yaparken gerçekleşebilmektedir. Eğer ağrılar çok şiddetlenirse ve idrarda kanama görülürse muhakkak acile gidilmeli ve acı dindirilmelidir. Ardından da tedavi süreci başlatılır.

Böbrek Kumundan Sıkıntı Çekenler ve Böbrek Kumu Dökenler Hangi Tahlilleri Yaptırır:

İdrar tahlilinin yapıldığı taktirde kum varlığı ve dökülmeye başlandığı belirlenmektedir. Kum dökmeye başladığı düşünülen hastalarda iki adet tahlil yapılır bunlar kan ve idrardır. Böbrek işlem testinin ardından ise hastanın ne halde olduğu belirlenir ve yakın takibe alınarak ilaçlı tedavi süreci başlatılır.

Yani böbrek taşı veya böbrek kumu dökme olaylarında uzman doktorunuza ya da hastanenin acil bölümüne giderek yaşadığınız sıkıntıları söyleyip test ve tahlillerin ardından tedavi sürecini başlatabilirsiniz. Size verilecek olan talimatlara uyarak hafif egzersizlere de başvurabilirsiniz. Günde en az 2 L su tüketimini de unutmamanız gerekmektedir. Sağlıklı kalın…