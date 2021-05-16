Çin'de ortaya çıkan koronavirüs pandemisiyle mücadele her alan sürerken, hastalık üzerindeki etkinliği ispatlanmış aşıların uygulama sürecide devam ediyor.
Birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 25 milyonu geçti
Türkiye'de Ocak ayında Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen yol haritasına göre aşılama süreci devam ediyor. Son olarak açıklanan verilere göre ülkemizde birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 25 milyonu geçti.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan resmi verilere göre ülkemizde 1.doz aşısını olan kişi sayısı 14 milyon 925 bine, 2.doz aşısını olan kişi sayısı ise 10 milyon 808 bini aştı.
Son Güncelleme: 16.05.2021 00:16