İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği devreye girdi!
Son Dakika
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği...

Birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 25 milyonu geçti

Koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılama süreci devam ederken, Türkiye'de bugüne kadar yapılan koronavirüs aşısı 25 milyon dozu geçti.

16 Mayıs 2021 Pazar 00:16
Birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 25 milyonu geçti
Takip Et:

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs pandemisiyle mücadele her alan sürerken, hastalık üzerindeki etkinliği ispatlanmış aşıların uygulama sürecide devam ediyor.

Birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 25 milyonu geçti

Türkiye'de Ocak ayında Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen yol haritasına göre aşılama süreci devam ediyor. Son olarak açıklanan verilere göre ülkemizde birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 25 milyonu geçti.

Öte yandan ülkemizde şu an onayı verilmiş sinovac ve biontech aşılarının vurulmasına devam edilirken, son olarak Rus menşei Sputnik V aşısının da acil kullanım onayı verildi ve önümüzde ay içinde ilk parti aşının ülkemize gelip, yapılan kontrollerden sonra vurulmaya başlaması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan resmi verilere göre ülkemizde 1.doz aşısını olan kişi sayısı 14 milyon 925 bine, 2.doz aşısını olan kişi sayısı ise 10 milyon 808 bini aştı.

 

 


Son Güncelleme: 16.05.2021 00:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsAşı MiktarıToplam Aşı Olan Kişi Sayısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diş beyazlatıcı jel kullanmak doğru mu, zararları var mı?
Diş beyazlatıcı jel kullanmak doğru mu, zararları var mı?
İngiliz Mutantı Çocukları Etkiliyor
İngiliz Mutantı Çocukları Etkiliyor
Aşı kartı nasıl alınır? e - Nabız ve HES üzerinden aşı kimliği oluşturma ve kart alma işlemeleri
Aşı kartı nasıl alınır? e - Nabız ve HES üzerinden aşı kimliği oluşturma ve kart alma işlemeleri
Covid-19 test sonucu e-Nabız koronavirüs testi sonucu öğrenme sayfası!
Covid-19 test sonucu e-Nabız koronavirüs testi sonucu öğrenme sayfası!
Covid-19 Koronavirüs PCR test ücreti ne kadar? 2021
Covid-19 Koronavirüs PCR test ücreti ne kadar? 2021
Yanak Estetiği fiyatları ne kadar? 2021 yılı Bişektomi (Hollywood Yanağı) fiyatları
Yanak Estetiği fiyatları ne kadar? 2021 yılı Bişektomi (Hollywood Yanağı) fiyatları

Popüler Haberler

Hasta kabul sekreteri olma şartları nelerdir? 2021 Hasta kabul sekreteri maaşları
Eşi vefat eden kadınlara yönelik yardım programı ve başvuru şartları 2021
1500 tl ye alınabilecek en iyi cep telefonu önerileri
Öğrenci Belediye bursu nedir? Belediye burslarına nasıl başvuru yapılır? 2021
Yeni 2021 Volvo XC90 özellikleri tanıtıldı
TOKİ tarafından engellilere sağlanan haklar ve şartları nelerdir?
Seslendirme sanatçısı nasıl olunur? 2021 seslendirme nasıl yapılır?
Rapor parası hangi tarihler arasında yatar? 2021 Hangi durumlarda rapor parası alınır?
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 16 Mayıs 2021 Pazar
Kanal D canlı yayın akışı 16 Mayıs 2021 Pazar Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Menajerimi Ara Barış kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Deniz Can Aktaş kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Maraşlı dizisi Ecem kimdir? Gizem Kala'nın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Savaş karakterine Kaan Altay Köprülü hayat veriyor
Alev Alev 27. bölüm bu akşam var mı, yayınlanacak mı?
Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam var mı? 14 Mayıs Arka Sokaklar bu hafta neden yok, neden yayınlanmıyor??
Şekerbank tarım küçükbaş besicilik ve süt hayvancılığı kredisi kampanyaları 2021
65 Yaş yaşlılık maaşı için başvuruda gereken belgeler nelerdir? 2021
Kanal 7 canlı yayın akışı 16 Mayıs 2021 Pazar Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV8 canlı yayın akışı 16 Mayıs 2021 Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV 8 canlı yayın akışı 16 Mayıs 2021 Pazar TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 16 Mayıs 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.