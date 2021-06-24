Birinci doz aşı sayısında rekor! 30 milyonu geçti..

Koronavirüs salgınına karşı aşılama çalışmalarının hızlandırılması için Sağlık Bakanlığı'nın 'kolları sıvıyoruz' sloganı ile başlattığı kampanya hedefine doğru ulaşıyor. Haziran ayında başlatılan aşılama süreci son hızıyla devam ederken koronavirüs aşısının ilk dozunun uygulandığı kişi sayısının 30 milyonu geçtiği bildirildi.

Türkiye'de yoğun bir şekilde uygulanan aşılama programında vatandaşlar, Sinovac yada BioNTech olarak istedikleri aşıdan olabiliyorlar. Aşılama takvimi yaş gruplarında hızlı bir şekilde ilerliyor ve tüm veriler günlük olarak Bakanlığın "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılıyor.

24 Haziran verileri incelendiğinde kişilere uygulanan birinci doz aşı sayısının 30 milyon bin 963 olarak kayıtlı olduğu görülürken aşının ikinci dozunun uygulandığı kişi sayısı 14 milyon 654 bin 380 oldu. Böylelikle Türkiye genelinde toplam yapılan doz miktarının, 44 milyon 656 bin 343 olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.