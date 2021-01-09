Bir ilçede vaka sayısı sıfırlandı

Yaz aylarında başlayan normalleşme sonrasında vaka sayılarında artış sonrasında Kasım ayında getirilen yeni tedbir ve kısıtlamaların salgının seyrine etkisi görülmeye başladı.Vaka sayılarını görülür düzeyde azaltığı haberlerinin yanı sıra bir ilçede koronavirüs vaka sayılarının sıfırlandığı bilgisi geldi.

ilçesi Kaymakalı Tahir Yılmaz, yapmış olduğu açıklamada dün itibariyle ilçede koronavirüs vakasının kalmadığı müjdesini verdi.

Hastalık ile mücadele sürecinde görev yapan başta sağlık personeli , kolluk kuvvetleri, filasyon ekiplerinde çalışan öğretmen ve imamlara gayretleri için teşekkür eden Yılmaz,Bilim kurulu ve bakanlığın almış olduğu kararlar sayesinde bugünlere ulaştıklarını, ilçede pozitif vakanın görüldüğü ilk günden itibaren bugüne kadar sıkı bir şekilde tedbirlerin ve denetimlerin uygulandığını belirtti.

Hastalık ile mücadelede çalışmalarının azim ve kararlılık ile devam edeceğini belirten Yılmaz, Sağlık çalışanları koronavirüs vakası tespit edilen her yerde, imamı, öğretmeni , muhtarı devreye sokarak gerçekleştirmiş oldukları çalışmaların hastalık ile mücadelede etkisinin büyük olduğunu vurguladı.Yılmaz, aynı şekilde azim ve kararlılıkla hastalığın tekrar yayılmasını engellemek adına çalışmaya devam edeceklerini yineledi.