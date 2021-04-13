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Bir çok ülkenin askıya aldığı AstraZeneca aşısında bir yan etki daha ortaya çıktı

Koronavirüs salgınına karşı geliştirilen ve bir çok ülkenin yan etki göstermesi nedeniyle askıya aldığı Oxford AstraZeneca aşısının yeni bir yan etkiye neden olduğu ortaya çıktı.

13 Nisan 2021 Salı 13:40
Bir çok ülkenin askıya aldığı AstraZeneca aşısında bir yan etki daha ortaya çıktı
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Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı ilaç düzenleme kurumu EMA tarafından hazırlanan bir raporda koronavirüs salgına karşı Oxford'un geliştirdiği AstraZeneca aşısının bir yan etkisinin daha ortaya çıktığı belirtildi. Bu güne kadar kan pıhtılaşması olmasına neden olan ve bir çok ülkenin bu nedenden dolayı uygulamasını askıya almak zorunda kaldığı aşının 'kaçış sendromu' olarak adlandırılan sistemik alanda kılcal sızıntı sendromuna da neden olduğu bildirildi.

AstraZeneca aşısı ile ilgili hazırladığı son raporda aşının yan etkileri konusunda detaylı bilgilendirme sunan EMA, aşı olan beş kişide potansiyel anlamda tehlikeli başka bir kan ile ilgili sağlık sorunu tespit edildiği ve bunun da kaçış sendromu olarak adlandırılan sistemik alanda kılcal sızıntı sendromunun tespit edildiği aktarıldı. Yapılan geniş çaplı araştırmalar sonucunda ise Mart ayının sonuna kadar AstraZeneca aşısı uygulanan 20 milyon kişiden üçünde söz konusu sendromun yaşandığının tespit edildiği bildirildi.

Sistemik kılcal sızıntı nedir?

Sıvının kan dolaşımından dışarı çıkmasıyla kan hacmi ve kan basıncı düşer. Bu durumda ise böbrek, beyin ve karaciğer dokularındaki  normal işleyiş için ihtiyaç duyulan oksijen ve besinlerden mahrum kalır. Durum, tedavi edilmediği takdirde organ yetmezliğine kadar gider ve hatta sonuç olarak ölüme yol açabilir. Belirtileri arasında ise genel olarak iltihaplanma, Karın ağrısı ve yorgunluğun yanı sıra mide bulantıları, aşırı su ihtiyacı ve vücut ağırlığında artış görülmesi.

 




Son Güncelleme: 13.04.2021 13:40
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