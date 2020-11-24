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Bir çok insanın kabusu olan saç dökülmesinin sebepleri ve tedavisi nelerdir?

kadın erkek herkesin korkusu olan saç dökülmesi ve kellik konusu en çok merak edilen konular arasındadır. kel kalmak istemeyen insanlar saçlarının neden döküldüğü ve nasıl tedavi edileceği hakkında araştırma yapmaktadırlar. saç dökülmesinin tedavi yöntemleri merak edilmektedir

24 Kasım 2020 Salı 02:21
Bir çok insanın kabusu olan saç dökülmesinin sebepleri ve tedavisi nelerdir?
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Erkek, kadın insanın en büyük dertlerinden birisi saç dökülmesidir. Çok saçı dökülen insanlar kel kalma tehlikesiyle yüzleşirler. Böyle bir tehlikeyle karşılaşmamak için saçımızın döküle sebeplerini bilmemiz ve lazım olan tediye başvurmak yeterlidir.

Saç Dökülmesi Nedir?

Saç  dökülmeleri genellikle vitamin eksikliği veya birçok çeşit hastalıklara bağlı olarak meydana gelen bir durumdur. Ayrıca genetik faktörlerde saç dökülmesine sebebiyet vermektedir. B3 vitamini eksikliği bulunan kişilerde saçlar güçsüzleşir, kırılır ve daha çabuk dökülmeye başlar. Güçsüzleşip dökülen saçlarımızın yerine yenilerinin çıkmaması durumu hastalık habercisidir. Bu durumda en kısa zamanda tedavi çeşitleri araştırılmalı.

Saç Dökülmesinin Nedenleri Neledir?

Saç dökülmesinin, hormonal ve besinsel faktörler, kimyasal maddelere maruz kalmak, genetik yatkınlık, sistemik hastalıklar, kıl gelişimi bozuklukları, ilaçlar, psikolojik stres ve saçlı deri hastalıklarına bağlı olarak çok farklı nedenleri olabilir.

Hormonal Sorunlar

Kadınlık hormonlarındaki azalmaya bağlı olarak saçlarda incelme veya dökülme görülebilir. Stres bazı durumlarda yaygın saç dökülmesine neden olabilir. Bu sorunların başında tiroit rahatsızlığı gelir. Eğer tiroit hormonu tedavisine başlanılırsa dökülme durumunda düzelmeler olabilir.

Hamilelik

Saç dökülmesi, genellikle hamileliğin 1 ile 5. ayından sonra ortaya çıkmaktadır. Bu, hamile kadınların %40 ile %50'sini etkileyen geçici bir durumdur. Saç dökülmesi, genellikle doğumdan 6-12 sonra normale dönmektedir. Hormonal ve bazı fiziksel değişimler de hamilelikte bu tür saç dökülmelerine neden olabilir.

Erkek Tipi Saç Dökülmesi

Erkek tipi saç dökülmesi

, kelliğin kafa bölgesinin en tepe noktasından itibaren başlaması demektir. Tepede bulunan saçlar, zamanla seyrelerek kafa derisi açılana dek dökülmektedir.

Fiziksel Travma

Telogen effluvium olarak adlandırılan saç dökülmesi tipidir. Saçın programlanmış belli bir yaşam döngüsü vardır: Büyüme fazı, dinlenme fazı ve dökülme evresidir. Stresin şiddetine göre saç döngüsü bozulabilir, saç dökülme fazı hızlanabilir. Travma sonrası saç dökülmesi üç ile altı ay arasında sürebilir.

Hastalıklar

Diyabet, tiroit, frengi, lupus , romatizmal gibi pek çok hastalık  nedeniyle saç dökülmesi yaşanır. Bu rhatsızlıkların tedavisine başlanırsa yeniden saç çıkabilmesi mümkündür .

Deri Hastalıkları

Başta kanser ilaçları olmak üzere bazı ilaçlar ve kimyasal maddeler, tifo gibi yüksek ateşli, ağır seyreden ve uzun süren hastalıklar, tiroid bezinin guatr gibi hastalıkları böyle dökülmelere neden olabilir.

Bazı ilaçlar


Tansiyon, kalp, gut, depresyon, romatoid, tirioit ve benzeri rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan ilaçlarda saç dökülmesine sebep olmaktadır. Günümüzde en büyük etkenlerden biriside zayıflama ve doğum kontrol ilaçlarıdır.bu ilaçlar kullanıldığı zaman içerisinde çok miktarda saç dökülmesi yaşıyorsak ilaçlara ara vermek iyi olacaktır.

Kanser Tedavisi

Kanser tedavisi gören hastaların hepsinde görülen bir rahatsızlıktır saç dökülmesi. Kemoterapi ve radyasyon sebebi ile saçlar dökülür. Yapılan tedaviler kafa bölgesinde uygulandığı için saçlar tekrar çıkmaz. Kemoterapi tedavisi bittikten sonra çoğu zaman farklı bir renk ya da yapıdadır, fakat bu değişim genelde geçicidir.

Protein Eksikliği

Çok fazla A vitamini takviyesi yapılması durumunda saçların dökülmesine neden olur . A vitamini dozunda alınır ya da takviye yapılmaması durumunda saçlar tekrar çıkar.

Saç Dökülmesinde Hangi Doktora Gidilmelidir?

Bu gibi durumlarda şahısların dermatoloğa gitmesi gerekir.

Saç Dökülme Testleri Nelerdir?

Genellikle üç farklı teşhis yöntemi kullanılmaktadır:

  • Kan testi: Kan testi, saç dökülmesinin altında yatan bazı tıbbi durumları belirlemek için uygulanabilir.
  • Çekme testi: Bu testte 20-30 tane saç tutularak çekilir. Bu sırada ele gelen saçların sayısı 5 tanenin üzerinde olursa, Saç Dökülmesinden bahsedilir.
  • Kafa derisi biyopsisi: şüpheli bir hastalık olgusu durumunda yapılan biyopsidir.

 

Saç Dökülmesi Nasıl Tedavi Edilir?

Saç dökülmesinin tanısından daha sonra tedavi kademelerine geçilir. Saç dökülmesin de uygulanan bazı ilaçlar bilimsel olarak testten geçmiş ilaçlar kullanılır.

  • Minoksidil: Saç büyümesi sağlaması ve kelliği önlemesiyle bilinen bir etken maddedir. Reçetesiz alınamaz köpük ve sıvı olmak üzere iki çeşit satılan ilaç kullanımından sonra eller bol suyla yıkanmalı.
  • Finasterid: Reçetesiz satılmayan bu ilaç erkek tipi denilen kellikte kullanılır. Erkeklik hormonunun çok fazla üretilmesini engeller. Günde 1 defa ağız yolu ile kullanılır.
  • Kortikosteroid: Bir çeşit kortizon tedavisidir. Eğer saçın dökülmesi vücuttaki iltihaptan ise kafa derisine enjekte edilerek tedavi edilir.
  • Mezoterapi:Bir çeşit özel olarak hazırlanan solüsyondur. Hormonal ve beslenme alışkanlıklarından kaynaklanan durumlarda uygulanır. Ülkemizdede kadın erkek bir çok kişinin en büyük derdi olan saç dökülmesi ve sebepleri  herkes tarafından merak ediliyor.

 

 



Son Güncelleme: 24.11.2020 02:21
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Anahtar Kelimeler:
SaçKellikTedavi
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