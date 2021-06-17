BioNTech'in mucidi Uğur Şahin'den korkutan uyarı!

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı aşı geliştirme çalışmasını gerçekleştiren BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin'den uyarı niteliğinde dikkat çeken bir açıklama geldi. Şahin virüsün yeni ortaya çıkan varyantları ile ilgili konuşurken 4. dalganın gelebileceği konusunda bir savunma yaptı.
Kabus senaryosu olarak değerlendirilen 4. dalgayla ilgili detayları paylaşan Şahin, virüsün bulaş oranının mutlaka çok yakından izlenmesi gerektiğini ifade etti. Koronavirüs salgınıyla mücadelede aşıların üçüncü dozlarının yapılması gerektiğini de belirten Şahin, ikinci doz aşının yapılmasının üzerinden geçen 6 ile 9 aylık süre sonundan tekrar aşı olunması gerektiğini ve hükümetlerin bu konuda çalışmalarını mutlaka hızlandırmaları gerektiğini kaydetti.