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BioNTech'in mucidi Uğur Şahin'den korkutan uyarı!

BioNTech koronavirüs aşısının mucidi Prof. Dr. Uğur Şahin, virüsün yeni varyantları hakkında dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Şahin açıklamasında varyantlara karşı dikkatli olunması gerektiği çünkü salgında bu durumun 'dördüncü dalga'ya neden olabileceğini söyledi.

17 Haziran 2021 Perşembe 17:41
BioNTech'in mucidi Uğur Şahin'den korkutan uyarı!
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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı aşı geliştirme çalışmasını gerçekleştiren BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin'den uyarı niteliğinde dikkat çeken bir açıklama geldi. Şahin virüsün yeni ortaya çıkan varyantları ile ilgili konuşurken 4. dalganın gelebileceği konusunda bir savunma yaptı.

Investing in Tech'in düzenlediği bir konferansta konuşma yapan Uğur Şahin, İngiltere'de yüzde 50 gibi bir oranın ikinci aşılarını olduklarını fakat yeni varyantlar nedeniyle vaka sayılarında yeniden yükselme yaşandığını belirten Prof. Dr. Şahin, vakaları yeniden yükselişe geçiren varyantlara karşı çok dikkatli olunması gerektiği ve şayet tedbşrler alınmazsa bazı bölgelerde 4. dalganın yaşanabileceğini söyledi.

Kabus senaryosu olarak değerlendirilen 4. dalgayla ilgili detayları paylaşan Şahin, virüsün bulaş oranının mutlaka çok yakından izlenmesi gerektiğini ifade etti. Koronavirüs salgınıyla mücadelede aşıların üçüncü dozlarının yapılması gerektiğini de belirten Şahin, ikinci doz aşının yapılmasının üzerinden geçen 6 ile 9 aylık süre sonundan tekrar aşı olunması gerektiğini ve hükümetlerin bu konuda çalışmalarını mutlaka hızlandırmaları gerektiğini kaydetti.


Son Güncelleme: 17.06.2021 17:41
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Anahtar Kelimeler:
BioNTechUğıur şahinDördüncü Dalga
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