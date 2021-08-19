BioNTech'in mucidi Prof. Dr. Uğur Şahin'den yeni varyant açıklaması!

İran'ın başkenti Tahran'daki düzenlenen bir törene katılan BioNTech aşısının mucidi Prof. Dr. Uğur Şahin, konferansta yaptığı konuşmada üretimini gerçekleştirdikleri aşının muhafaza edilmesi ile birlikte kullanım sürelerinin biraz daha uzatılması yönün de başlattıkları çalışmaların devam ettiğini söyledi. Şuan mevcut durumda uygulanan aşıların 18 derecede ve 4 haftalık bir sürede kullanılması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Şahin, bundan sonra üretimi yapılacak olan aşıların 2 ila 8 derecede korunması ve aynı zamanda 3-6 ay arasındaki bir süre içerisinde de kullanılması için yeni formüller üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

YENİ KOVİD VARYANTLARINA KARŞI AŞILAR GELİŞTİRİYOR

Son 20 yıldır mRNA sistemiyle tedavi yöntemleri geliştirebilmek için çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirten Prof. Dr. Uğur Şahin, bu çalışmalar sonucunda da antijen sağlayan hücrelere ulaşım sağlandığını ve ulaştıktan sonra da hücrelerde görülen değişiminde iyileştirilmesi anlamında da mRNA sistemini kullandıklarını söyledi.

Kovid 19'un ortaya çıkan yeni mutasyonlarına karşı etkili olacak aşılar üzerine bir çalışma başlattıklarını kaydeden Prof. Dr. Uğur Şahin, virüsün tehlikelerini dikkate alıp devam ettikleri çalışmalarda yaşlı hastalar ile küçük doz halinde uygulanan aşılarda bile yeni nesil mRNA sisteminin ne kadar derecede bir etki gösterdiklerini ifade etti.

İki doz aşı yaptırmış olan kişilerin güçlendirici aşı olarak tanımlanan 3'üncü aşılarının yapılmasının yararlı olarak bulduğunu ve önümüzdeki yıl içerisine kadar bütün insanların aşı olmalarını ümit etmek istediklerini söyleyen Prof. Dr. Uğur Şahin, konuşmasının devamında güçlendirici aşıların her zaman yararlı olduğunu düşündüğünü ve bu alanda çok fazla araştırmalarında yapıldığını söyledi.