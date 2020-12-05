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BioNTech/Pfizer aşısında gönüllü Doçent' in açıklamaları soru işaretlerine cevap oluyor.

AŞI MI OLALIM? COVİD Mİ? Aşının güvenirliliği konusunda insanlar oldukça tedirgin. Yaptırırım diyenler ve yaptırmam diyenlerle ikiye bölündü.

05 Aralık 2020 Cumartesi 20:35
BioNTech/Pfizer aşısında gönüllü Doçent' in açıklamaları soru işaretlerine cevap oluyor.
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Doç. Dr. Ümit Savaşçı diyor ki; 

"Koronavirüs hastalığını geçiren hastaları ve bıraktığı hasarları düşündükçe kesinlikle bu aşıyı yaptırmak gerektiğini düşündüm” 

Covid 19 ile nasıl başa çıkacağını araştıran sağlık örgütleri şimdi de aşı ile uğraşıyor. Aşının bulunma yoluna girilmesiyle birlikte vatandaşın komple teorileri duyulmaya başladı. Aşıyla birlikte DNA’sıyla oynanacağını düşünenler, yan etkilerinin daha zararlı olacağını düşünenler ve daha niceleri…

Peki kim olacak bu aşıyı?

Yapılan anketlerde yüzde 28’ lik bir dilim aşıyı kesin yaptıracağını ifade ederken; yüzde 30’ luk bir kitle ise kararsız olduğunu söylüyor.

Çinde 600 milyon doz aşının piyasaya sürüleceği konuşulurken; Türkiye tarafında Prof. Uğur Şahin ve Prof. Özlem Türeci 'nin öncülüğünde BioNTech firmasının, ABD'li Pfizer ile işbirliğinde geliştirdiği Covid-19 aşı için çalışıyor. Doç. Dr. Ümit Savaşçı gönüllü çalışma içerisinde yer alarak iki doz Covid-19 aşıyı kendine uygulattı.

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç Dr. Ümit Savaşçı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon hastalıkları bölümünde görevine devam ederken BioNTech/Pfizer aşısının Türkiye’ de yürütülen Faz 3 çalışmalarında gönüllü olarak yer alıyor. Doç. Dr. Ümit Savaşçı aşı için açıklama yaptı.

iki doz aşıyı 21 gün arayla alan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı

Doç. Dr. Ümit Savaşçı’ nın açıklamaları şöyle:

Türk bilim insanları Uğur hocamız ve Özlem hocamızın bulduğu aşıyı gönüllü oldum. Birçok formu imzalayarak, saatler süren imza aşaması ve bilgilendirme sonrası aşı uygulandı. Ben her yıl birçok aşı olurum, bütün aşıları hayatımda yaptırdım. Aşı yerinde ağrı, hafif bir sersemlik, kas ağrısı ve bulantı durumları ortaya çıktı ve aşı yapıldığını anlamış oldum. Çünkü tuzlu su da yapılmış olabiliyor, şans eseri bu. Bu belirtiler 1-2 gün sürdü. Koronavirüs hastalığını geçiren hastaları ve bıraktığı hasarları düşündükçe kesinlikle bu aşıyı yaptırmak gerektiğini düşündüm. Bu yan etkiler hiçbir şeydi onların yanına. Herhangi bir hasar kalmadan, yeni bir teknolojik bir aşı olduğu için mRNA aşısı vücuda herhangi bir şekilde virüs zerk edilmiyor, virüsün genetik kodu çözülüp, bir şekilde kendi vücudunuza balık vermiyor da oltayla size balık avlatma sistemi gibi düşünün. Savunma hücrelerini çoğaltma sistemi ile yapılan bir aşı. Bunun sonucunda antikor seviyesi yüzde 95'lere, hatta bazı serilerde yüzde 100'e yakın antikor oluştuğu tespit edildi. Bu çok yüksek tabii. Bizim grip aşısında maksimum bağışıklık sistemi iyi olan birisi için yüzde 70 civarında bir bağışıklık oluşurken, burada yüzde 95 civarında bir bağışıklık çok üst seviyede kaldı. Tabii dünyayı kurtaracak olan hem bizim belirlediğimiz temizlik, mesafe, maske kuralı olduğu gibi özellikle aşı bulunması yaz aylarında bize bir umut ışığı doğurdu. Önümüzdeki 4-5 ay içerisinde bu uygulamalar sonucunda toplumumuzun yüze 60-70'i bağışık hale geldiği sürece artık bizim koronavirüs belasından kurtulacağımızı umut ediyorum. İkinci dozda daha hafif belirtiler oldu, yan etki olarak. Aşı yerinde ağrım oldu, diğer belirtilerim olmadı. 15 gün sonra antikor seviyesi bakılacak, aşının tutup tutmadığını anlamış olacağız. 2 yıl takipli olacağız. Her gün takip sistemine belirtilerimizi giriyoruz, bize bir elektronik cihaz verildi. Her gün ateşimizi ölçüyoruz. Herhangi bir belirti olursa direk yetkililer ile temasa geçiyoruz. Şu ana kadar kullandığımız ilaçlar aslında daha önceki viral hastalıklarda kullanılan ilaçlardı. Ama birkaç firma özellikle başarılı çalışmalara imza attılar. 1-2 ay içerisinde çok ciddi bu hastalığa direk etkili, bu virüsü tamamen yok edecek ilaçların çıkacağını umutla bekliyoruz, bu tür veriler alıyoruz. Tünelde ışık göründü; ama 4-5 ayı çok iyi geçirmeliyiz"



Son Güncelleme: 05.12.2020 20:35
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Covid19AşıAşıgüvenlimiümitsavaşçınediyor
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