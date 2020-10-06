Biontech Covid-19 aşısını üretmek için resmi başvuruda bulundu!

ABD’li Pfizer biofarma firmasıyla ortak bir şekilde üretimi gerçekleştirilecek olan Covid-19 aşısı “BNT162b2” tüm laboratuvar deneylerinin ve klinik araştırmalarının Avrupa İlaç Ajansı EMA’ya gönderildiği ifade edildi. Aynı zamanda EMA’ya Covid-19 aşısı için ilk kez resmi başvuruda bulunulduğu da bildirildi.

Nisan ayında aşı için onaylarını alan Biontech firması, Covid-19’a karşı güçlü olan maddeyi klinik testlere sokarak bağışıklık sistemini güçlendirecek ve virüse karşı etkili olacak olan aşının yan etkilerinin de lisanslı ilaçların yan etkisi kadar olduğunu açıklamıştı. Çalışmaların üçüncü bölümünde dünyanın farklı bölgelerinden 120 araştırma merkezi kontrolünde 37.000 kişi üzerinde test yapıldı. Son olarak EMA’dan onay beklenmeye başlandı. Bu onayın çıkması ile birlikte aşının üretimi için Avrupa Komisyonu’ndan onay alınması beklenecek.

Biontech araştırma firmasının kurucu ortağı olan Prof. Dr. Uğur Şahin yaptığı açıklamalarında şu ifadelere yer verdi;

“Bu salgını sona erdirmek için aşı geliştirmeye çalışırken, bunu en yüksek etik standartlarda ve sağlam bilimsel ilkelere uygun olarak yapmamızı sağlamak bizim görevimizdir. Çalışmalarımızı bu kriterler yaparak etkili bir aşı geliştirdik”

Aşının aktif bileşen, gen bazlı aşılar grubuna ait bir RNA aşısı olduğu ifade edilirken patojen hakkında genetik bilgi içerdiği da aktarıldı. Bedende virüsün nüfuz ettiği yüzeylerdeki proteine karşı bir antikor üreterek virüslü hücreleri çoğalmadan önce yakalayacağı ifade edildi. Ekstra olarak ise bağışıklık sisteminin diğer savunma yöntemlerinin de harekete geçirileceği bildirildi.