BioNTech aşısından sonra oluşan kol ağrısı nasıl geçer?

Türkiye genelinde en yaygın olarak yapılan BioNTech aşısından sonra kolda kızarıklık ve kısa süreli bir ağrı meydana geliyor. Uzmanlar, aşıdan sonra oluşa ağrıların kısa sürede geçtiğini belirtirlerken bir çok kişide de belirlenen yan etkilerin gözlemlenmediğini söylüyorlar.

Aşılama uygulamalarının başladığı günden bu yana kadar Kovid-19 aşılarıyla ilgili yürütülen klinik çalışmalarda ciddi yan etkilere rastlanmadığı belirtilirken aşılamadan hemen sonra görülen yan etkilerin ise hafif olarak atlatıldığı söyleniyor.

Yan etkilerin başında yorgunluk ve baş ağrıları görülürken bazı kişilerde yan etkiler ateş kas ve eklem ağrıları olarak ta ortaya çıkabiliyor. Bağışıklık sistemine bağlı olarak oluşan yan etkilerde kusma ve ishal durumları da yaşanabiliyor.

Nadir olarak görülse de bazı alerjik reaksiyonlar yaşanabileceği göz ardı edilmeden aşıdan hemen sonra herhangi bir rahatsızlığın fark edilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmasının ve ilgili doktora kontrol yaptırılmasının faydalı olabileceği belirtiliyor.

AŞI OLDUKTAN SONRA NE YAPMALI?

Aşılama yapılan kolun yüksekte olacak şekilde pozisyon verilmesinden sonra ağrı varsa soğuk uygulama yapılmalı. Ağrının şiddeti yüksekse 'Parasetamol' içerikli ağrı kesiciler kullanılmalı. Yorgunluk hissinde bol bol istirahat etmeli ve ateş ve titreme yaşanmaması için de yeterli sıvı aldığınızdan emin olunmalı.

AŞIDAN SONRA KOL AĞRISI NASIL GEÇER

Koronavirüs aşısı sonrasında aşının yapıldığı bölgede ağrı veya kızarıklık görülmesi halinde ilk olarak kolun yüksekte tutulması gerekiyor. Soğuk suyla ıslatılmış havlu veya bezle soğuk uygulama yapılabilir. Buzu direkt olarak kolun üzerine konulmaması gerektiğini söyleyen uzmanlar aşı yapıldıktan sonra 24 saat içerisinde herhangi bir ağrı kesici ilaç alınmamasına dikkat çekiyorlar. 24 saatin sonunda ise parasetamol içeren bir ağrı kesicinin kullanımın faydalı olabileceği belirtiliyor.