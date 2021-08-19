BioNTech aşısında 3'üncü doz uygulamaları başlıyor!

Koronavirüs salgınının önüne geçmek için uygulamaya alınan aşılarla ilgili ABD'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) ortak bir açıklama yaptı. Yapılan ortak açıklamada ise koronavirüs salgınına karşı BioNTech ile Modena aşılarından olan vatandaşların ikinci dozlarının üzerinden 8 ay geçtikten sonra üçüncü dozlarını yaptırmaları tavsiyesinde bulunuldu.

3'üncü doz aşıların 20 Eylül tarihinden itibaren başlatılacağının belirtildiği açıklamada ayrıca, ülke genelinde uygulamaya alınan Kovid-19 aşılarının koronavirüsün son zamanlarda ortaya çıkan Delta varyantına karşı hastalığın ağır geçirilmesi, hastane yatışı ve ölüm sirkine karşı da yüksek oranda koruma sağlamaya devam ettiği ifade edildi.

Diğer taraftan uzmanlar, söz konusu koruma oranının özellikle risk derecesinde yer alan ve erken bir tarihte aşısını olan kişilerde ilerleyen aylarda bir azalma görüleceğini tahmin ettiklerini ve virüse karşı aşının etkisini artırabilmesi için de üçüncü dozların yapılmasının büyük fayda sağlayacağını söylüyorlar.