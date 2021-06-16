BioNTech aşısı yüzde kaç oranında koruyor? Yan etkileri neler?

Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin ortak olduğu ilaç şirketi tarafından geliştirilen BioNTech aşısına yönelik bir son dakika açıklaması yapıldı. Açıklamada aşının koronavirüse karşı yüzde kaç oranında korumasıyla birlikte yeni mutasyonlu virüslere karşı da koruma değerleri bildirildi.

İngiltere ve İskoçya'da araştırma yapan uzmanlar Pfizer/BioNTech aşısıyla birlikte AstraZeneca'nın geliştirdiği aşının da koruma oranlarını ortaya çıkardılar. Her iki aşının Delta mutasyonuna karşı büyük oranda koruma sağladığı tespit edilirken aşılardan iki doz olunması halinde hastalığı ağır geçirme oranının ciddi bir şekilde düşme yaşandığının görüldüğü aktarıldı.

Koronavirüs salgınından korunmak için mutlaka aşıdan iki doz olunması gerektiğini ifade eden uzmanlar, aşıların yeni mutasyonlara karşı da etkili olduğu ve aşılama sürecinin tamamlanmasından sonra salgının sona erebileceğini de vurguladılar.

14.000'den fazla Delta vakası inceleyen İngiltereli araştırmacılar iki doz Pfizer/BioNTech aşısından yaptıranların hastane yatış oranlarını yüzde 96 düşürdüğü, Oxford'un geliştirdiği AstraZeneca aşısının da da bu oranları yüzde 92 azaldığının görüldüğünü belirttiler.

İSKOÇYA'DAN AŞI AÇIKLAMASI!

Diğer taraftan İskoçya'da bulunan sağlık birimlerinde akademisyenlerin yaptığı araştırma Lancet tıp dergisinde yayınlandı ve iki doz koronavirüs aşısının Delta varyantına karşı ciddi oranda bir koruma sağladığının kanıtlandığı belirtildi. Ülkenin kamu sağlığı kurumundan yapılan bir açıklamada ise Delta virüsüne karşı tek fırsatın iki doz aşı olduğu aktarıldı.

BIONTECH AŞISININ YAN ETKİLERİ NELERDİR?

KOVID-19 salgınına karşı geliştirilen aşılara yönelik yürütülen klinik çalışmalarda ciddi yan etkilere rastlanmadığı ve aşılama sonrasında görülen yan etkilerin genel olarak hafif geçtiğinin tespit edildiği bildirildi.

Bunların başlıcalarının baş ağrısı, ateş ve kas/eklem ağrısının yanı sıra hafif kusma, kıs süreli ishal ile aşı olunan bölgede kızarıklık ve ağrı gibi hafif semptomların görüldüğü belirtildi.