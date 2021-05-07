İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Biontech aşısı yan etkileri neler, ne kadar sürer?

Pfizer ve BioNTech firmaları tarafından ortak geliştirilen Koronavirüs aşısının yan etkileri merak edilmeye devam ediyor. Aşı olmak isteyen vatandaşlar, Biontech aşısı yan etkileri neler, ne kadar sürer? sorularını araştırıyor.

07 Mayıs 2021 Cuma 21:39
Biontech aşısı yan etkileri neler, ne kadar sürer?
Takip Et:

Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından ortak yapılan Pfizer BioNTech aşısının Türkiye’de uygulanmaya başlaması sonrasında vatandaşlar aşının yan etkilerinin neler olduğunu da araştırmaya başladı. Yan etkileri olduğu bilinen Pfizer aşısının etkilerinin ne kadar sürdüğü de araştırılanlar arasında yerini aldı.

Geçtiğimiz yıldan beri büyük sorunlar yaratan Koronavirüs aşısının Alman ABD işbirliği ile bir Türk firması tarafından bulunması sonrasında aşı yan etkileri de merak ediliyor.

BioNTech aşısının yan etkileri nelerdir?

Sağlık Bakanlığı tarafından BioNTech aşısı uygulamaları sonrasında yaşanabilecek yan etkiler kılavuz halinde yayınlandı. Yayınlanan kılavuzda aşının en az 4 hafta süre ile çift doz uygulanacağına dikkat çekilirken aynı zamanda aşının etken maddelerinden herhangi birine alerjik durumu olan vatandaşların aşı sonrasında anafilaksi ile karşılaşabilecekleri belirtildi. İlk doz yapılan aşıdan sonra herhangi bir alerjik şok yaşanması durumunda ikinci dozun yapılmayacağı da eklendi.

İlk doz sonrasında yaşanan alerjik durumlar için vatandaşların alerji ve immünoloji bölümünde hekim kontrolüne gitmeleri gerektiği de kılavuzda er alırken aşı sonrasında 38 derece üzeri ateş, kesin tanı konulmayan akut alerjik hastalıklar ve akut ataklarından herhangi birinin yaşanması durumunda ikinci doz aşı uygulanmayacağı açıklandı.

Sağlık Bakanlığı kılavuzunda BioNTech aşısı ile ilgili kesinleşen bir yan etkinin olmadığı belirtilirken aşı uygulanan bölgede kızarıklık, kas ve eklem ağrıları, şişlik ve hafif yanma etkilerinin görülebileceği belirtildi.

BioNTech aşısı yan etkileri ne kadar sürüyor?

Aşının ilk doz uygulamaları sonrasında 12 – 24 saat arasında virüse karşı bağışıklık kazanılmaya başlandığı açıklananlar arasında yerini alırken 12 – 24 saat arasında alerjik reaksyonların görülebileceği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı BioNTech aşı kılavuzu

Sağlık Bakanlığı aşı ile ilgili;

‘Gebelikte mRNA aşısının (BNT162b2) uygulanmasına ilişkin veri bulunmamaktadır. COVID-19’u ağır geçirme riski yüksek olan gebelere kendi istekleri halinde uygulanabilir. İlk trimesterde uygulanmaması tercih edilir.’

‘Emzirme döneminde mRNA aşısının (BNT162b2) uygulanmasına ilişkin veri bulunmamaktadır. COVID-19’u ağır geçirme riski yüksek olan emziren kadınlara kendi istekleri halinde uygulanabilir.’

Kontrolsüz epilepsi ve Guillain-Barre Sendromu, transvers myelit gibi enfeksiyonla ve aşıyla ‘alevlenebilen nörolojik hastalık tanısı bulunanlara takip eden klinisyen tarafından yapılacak değerlendirmeye bağlı olarak aşılama kararı verilir.’

‘İmmün suprese kişilere aşı yanıtının en iyi olabileceği zaman aralığını saptayabilmek için takip eden klinisyenin değerlendirmesine bağlı olarak aşı uygulanmalıdır.’

‘Trombositopeni ve kanama bozukluğu olan hastalarda intramüsküler enjeksiyon kanamaya neden olabilir.’

‘Kuduz, tetanos toksoidi içeren aşılarla, kızamık, hepatit-A/B aşıları gibi temas sonrası uygulanması gereken aşılarla zaman aralığı bırakılmaksızın uygulanabilir.’

‘Tüberkülin deri testi ise ya aşıyla aynı gün yapılmalı ya da aşı uygulamasından en az dört hafta sonrasına ertelenmelidir.’

‘Aşı kişiye oturur durumdayken uygulanmalıdır.’

‘Aşı uygulamasından sonra olası alerjik reaksiyonlar açısından kişi bilgilendirilmeli ve 15 dakika süresince sağlık tesisinden ayrılmamalıdır.’

‘Alerji öyküsü olan kişiler 30 dakika süresince sağlık tesisinden ayrılmamalıdır.’

‘Daha sonraki dönemde de herhangi bir yan etki gelişiminde en yakın sağlık kuruluşuna başvurması söylenmelidir.’

‘Aşı uygulaması öncesinde mutlaka karekod okutulmalıdır. Aşı uygulanan kişiye ait bilgiler ‘AŞILA’ mobil uygulamasına kaydedilecektir.’

‘Pandemik COVID-19 aşılarının uygulanması sonrasında ortaya çıkabilecek erken ve geç istenmeyen etkiler Halk Sağlığı Yönetim Sistemi (HSYS),Aile Hekimliği Bilgi Sistemi (AHBS) veya Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) üzerinden bildirilecektir.’

 




Son Güncelleme: 07.05.2021 21:39
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCovid-19BioNTechYan EtkileriNelerNe Kadar Sürer
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Covid-19 test sonucu e-Nabız koronavirüs testi sonucu öğrenme sayfası!
Covid-19 test sonucu e-Nabız koronavirüs testi sonucu öğrenme sayfası!
2021 Koronavirüs test ücreti devlette ve özelde ne kadar?
2021 Koronavirüs test ücreti devlette ve özelde ne kadar?
Yanak estetiği çeşitleri ve fiyatları 2021
Yanak estetiği çeşitleri ve fiyatları 2021
Grip aşısı sağlık ocağında yapılır mı? Ggrip aşısı zararlı mıdır?
Grip aşısı sağlık ocağında yapılır mı? Ggrip aşısı zararlı mıdır?
Sigortasız muayene ücreti ne kadar? Devlet hastanesi sigortasız muayene fiyatları 2021
Sigortasız muayene ücreti ne kadar? Devlet hastanesi sigortasız muayene fiyatları 2021
İlaç raporu yenilemek için ne yapmalıyım? 2021 İlaç raporu ne zaman yenilenir?
İlaç raporu yenilemek için ne yapmalıyım? 2021 İlaç raporu ne zaman yenilenir?

Popüler Haberler

Biontech aşısı yan etkileri neler, ne kadar sürer?
Rakuten BIG fiyatı ve özellikleri
Zatürre aşısını devlet karşılıyor mu? 2021
Kadir Gecesi'nde tesbih namazı saat kaçta kılınır, kaç rekat kılınır?
Şirin Payzın kimdir? kimdir, nereli, yaşı kaç?
Seni Çok Bekledim dizisi reyting sonuçları nasıl sonuçlandı? Dizi izlendi mi? reyting detayları
Arka Sokaklar canlı izle! Kanal D Arka Sokaklar 589.bölüm tek parça izle! 7 Mayıs 2021 Cuma Arka Sokaklar son bölüm
Akıncı dizisi 19. bölüm tek parça izle - ATV canlı yayın izle 7 Mayıs 2021 Cuma
Kırmızı Oda yeni bölüm canlı yayın tek parça izle TV 8
Seksenler dizisi ne zaman yayınlanacak? Seksenler yeni bölümler ne zaman yayınlanacak?
Yemin dizisi Münevver karakterini kim canlandırıyor? Melahat Abbasova biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Kuyumcular açık mı, kapalı mı? Yasaklarda kuyumcular çalışıyor mu?
Instagram kişisel hesaba dönüş nasıl yapılır? Instagram kişisel hesaba dönüş işlemleri
Yaralı Kalbim dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
İbo Show 8 Mayıs günü yayınlanacak mı?
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak kimdir, nereli? Volkan Konak kaç yaşında, evli mi? Volkan Konak hayatı ve biyografisi
2021 SGK hasta rapor parası alma şartları nelerdir? Kimler rapor parası alma hakkına sahiptir?
Star TV Seni Çok Bekledim dizisi nerede çekiliyor? Seni Çok Bekledim konusu ve oyuncuları
Gününü dolduran ve prim borcu olan emekliye Ziraat Bankası kredi kampanyası
Mitra anlamı nedir, ne demek? Kırmızı Oda Mitra gerçek hikayesi nedir? Melisa Aslı Pamuk hakkında bilgiler
İstanbul'da Cumartesi günü hangi pazarlar açık olacak? 8 Mayıs pazar kurulacak yerler tam listesi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.