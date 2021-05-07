Biontech aşısı yan etkileri neler, ne kadar sürer?

Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından ortak yapılan Pfizer BioNTech aşısının Türkiye’de uygulanmaya başlaması sonrasında vatandaşlar aşının yan etkilerinin neler olduğunu da araştırmaya başladı. Yan etkileri olduğu bilinen Pfizer aşısının etkilerinin ne kadar sürdüğü de araştırılanlar arasında yerini aldı.

Geçtiğimiz yıldan beri büyük sorunlar yaratan Koronavirüs aşısının Alman ABD işbirliği ile bir Türk firması tarafından bulunması sonrasında aşı yan etkileri de merak ediliyor.

BioNTech aşısının yan etkileri nelerdir?

Sağlık Bakanlığı tarafından BioNTech aşısı uygulamaları sonrasında yaşanabilecek yan etkiler kılavuz halinde yayınlandı. Yayınlanan kılavuzda aşının en az 4 hafta süre ile çift doz uygulanacağına dikkat çekilirken aynı zamanda aşının etken maddelerinden herhangi birine alerjik durumu olan vatandaşların aşı sonrasında anafilaksi ile karşılaşabilecekleri belirtildi. İlk doz yapılan aşıdan sonra herhangi bir alerjik şok yaşanması durumunda ikinci dozun yapılmayacağı da eklendi.

İlk doz sonrasında yaşanan alerjik durumlar için vatandaşların alerji ve immünoloji bölümünde hekim kontrolüne gitmeleri gerektiği de kılavuzda er alırken aşı sonrasında 38 derece üzeri ateş, kesin tanı konulmayan akut alerjik hastalıklar ve akut ataklarından herhangi birinin yaşanması durumunda ikinci doz aşı uygulanmayacağı açıklandı.

Sağlık Bakanlığı kılavuzunda BioNTech aşısı ile ilgili kesinleşen bir yan etkinin olmadığı belirtilirken aşı uygulanan bölgede kızarıklık, kas ve eklem ağrıları, şişlik ve hafif yanma etkilerinin görülebileceği belirtildi.

BioNTech aşısı yan etkileri ne kadar sürüyor?

Aşının ilk doz uygulamaları sonrasında 12 – 24 saat arasında virüse karşı bağışıklık kazanılmaya başlandığı açıklananlar arasında yerini alırken 12 – 24 saat arasında alerjik reaksyonların görülebileceği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı BioNTech aşı kılavuzu

Sağlık Bakanlığı aşı ile ilgili;

‘Gebelikte mRNA aşısının (BNT162b2) uygulanmasına ilişkin veri bulunmamaktadır. COVID-19’u ağır geçirme riski yüksek olan gebelere kendi istekleri halinde uygulanabilir. İlk trimesterde uygulanmaması tercih edilir.’

‘Emzirme döneminde mRNA aşısının (BNT162b2) uygulanmasına ilişkin veri bulunmamaktadır. COVID-19’u ağır geçirme riski yüksek olan emziren kadınlara kendi istekleri halinde uygulanabilir.’

Kontrolsüz epilepsi ve Guillain-Barre Sendromu, transvers myelit gibi enfeksiyonla ve aşıyla ‘alevlenebilen nörolojik hastalık tanısı bulunanlara takip eden klinisyen tarafından yapılacak değerlendirmeye bağlı olarak aşılama kararı verilir.’

‘İmmün suprese kişilere aşı yanıtının en iyi olabileceği zaman aralığını saptayabilmek için takip eden klinisyenin değerlendirmesine bağlı olarak aşı uygulanmalıdır.’

‘Trombositopeni ve kanama bozukluğu olan hastalarda intramüsküler enjeksiyon kanamaya neden olabilir.’

‘Kuduz, tetanos toksoidi içeren aşılarla, kızamık, hepatit-A/B aşıları gibi temas sonrası uygulanması gereken aşılarla zaman aralığı bırakılmaksızın uygulanabilir.’

‘Tüberkülin deri testi ise ya aşıyla aynı gün yapılmalı ya da aşı uygulamasından en az dört hafta sonrasına ertelenmelidir.’

‘Aşı kişiye oturur durumdayken uygulanmalıdır.’

‘Aşı uygulamasından sonra olası alerjik reaksiyonlar açısından kişi bilgilendirilmeli ve 15 dakika süresince sağlık tesisinden ayrılmamalıdır.’

‘Alerji öyküsü olan kişiler 30 dakika süresince sağlık tesisinden ayrılmamalıdır.’

‘Daha sonraki dönemde de herhangi bir yan etki gelişiminde en yakın sağlık kuruluşuna başvurması söylenmelidir.’

‘Aşı uygulaması öncesinde mutlaka karekod okutulmalıdır. Aşı uygulanan kişiye ait bilgiler ‘AŞILA’ mobil uygulamasına kaydedilecektir.’

‘Pandemik COVID-19 aşılarının uygulanması sonrasında ortaya çıkabilecek erken ve geç istenmeyen etkiler Halk Sağlığı Yönetim Sistemi (HSYS),Aile Hekimliği Bilgi Sistemi (AHBS) veya Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) üzerinden bildirilecektir.’