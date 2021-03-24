Biontech aşısı Türkiye'ye ulaştı! İlk kez uygulanacak..

Koronavirüs salgınına karşı Almaya merkezli Biontech şirketinin geliştirdiği aşı Türkiye'ye giriş yaptı. Söz konusu gelişmeyle ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden gelen aşılar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
Sağlık Bakanı Koca, paylaşımının devamında bugün gelen aşılarla birlikte 1.4 milyon doz aşının kullanıma hazır aşı olduğunu ve bu aşının ülkemizde ilk kez kullanılacağını belirterek aşıların saklama koşullarının da uygun merkezlerde sağlanacağını kaydetti.
Son Güncelleme: 24.03.2021 21:03