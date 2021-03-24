Biontech aşısı Türkiye'ye ulaştı! İlk kez uygulanacak..

Koronavirüs salgınına karşı Almaya merkezli Biontech şirketinin geliştirdiği aşı Türkiye'ye giriş yaptı. Söz konusu gelişmeyle ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden gelen aşılar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Bakan Koca, paylaşımında, yaklaşık olarak 750 bin doznın Türk yetkililer tarafından teslim alındığını bildirirken geçtiğimiz hafta 5.800 dozun teslim edilmesi için bize ulaştığını ve dün ise geri kalan aşıların da teslim alındığını belirterek, test ve klinik araştırmaların dışında ilk kez Biontech aşılarını Türkiye'ye geldiğini ve güvenlik testlerinin tamamlanmasından sonra önümüzdeki haftadan itibaren sırası gelen vatandaşlara uygulanacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Koca, paylaşımının devamında bugün gelen aşılarla birlikte 1.4 milyon doz aşının kullanıma hazır aşı olduğunu ve bu aşının ülkemizde ilk kez kullanılacağını belirterek aşıların saklama koşullarının da uygun merkezlerde sağlanacağını kaydetti.