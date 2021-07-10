Biontech aşısı olan kadınlardan ilginç iddia

Norveçli kadınlar, Biontech/Pfizer Covid-19 aşısı olunmasının ardından yaşamış oldukları ilginç 'yan etkileri' sosyal medya üzerinden paylaştı. Çoğu kadın sosyal medya hesaplarından, aşı olması sonrasında göğüslerinde büyümenin olduklarını vurguladı.

NRK’nın aktardıklarına göre, 17 yaşında olan Emma, TikTok gönderisinde, aşı prosedüründen 2 hafta sonrasında göğüslerinin büyük ölçüde büyüme meydana geldiğini yazdı. Emma’nın bu bilgiyi paylaşmasının ardından çoğu kadın yorumlarda benzer durumu yaşadıklarının altını çizdi.

Uzmanlar kadınları endişelenmemesini istedi. Doktor Heinrich Backmann, aşı yapılınca geçici bir süreliğine lenf düğümlerinde büyümenin olabileceğini, bundan dolayı göğüslerin büyümüş gibi hissedilebileceğini vurguladı.

Norveç İlaç Ajansı’ndan Steinar Madsen de Backmann’ın söylenenlere katılarak, “Aşılanan kadınların yaklaşık yüzde 10’unda, koltuk altlarındaki lenf düğümleri büyüyor. Bu yüzden göğüs kısmı biraz öne çıkıyor ve daha büyük olmuş gibi görünüyor” ifadelerine yer verdi.

Pfizer Norveç temsilciliği, daha öncelerinde bu tür tepkilerin olmadığını, ama böyle olaylara rastlanabileceğini söyledi.