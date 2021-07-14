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BioNTech aşısı olacaklar için yeni karar! BioNTech aşılarındaki doz süresi 4 haftadan 3 haftaya indirildi

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgınında aşılanma devam ederken, BioNTech aşısının doz süresi dört haftadan üç haftaya düşürüldü. Doz süresi neden dört haftadan üç haftaya indirildi? BioNTech kaç doz yaptırılmalıdır? Aşı hakkında merak edilenlerin yanıtı burada!

14 Temmuz 2021 Çarşamba 17:52
BioNTech aşısı olacaklar için yeni karar! BioNTech aşılarındaki doz süresi 4 haftadan 3 haftaya indirildi
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Dünyayı saran ve varyantlarıyla birlikte görülmeye devam eden Korona virüste aşılanma devam ediyor. BioNTech aşısını olanlar için ise doz süresi dört haftadan üç haftaya indirildi. Bizde siz değerli okuyucularımız için merak edilenleri haberimizde derledik. 

e-Nabız üzerinden BioNTech aşısını olanların 1. ve 2.doz aşı aralığı dört hafta olacağı bildirilmişti. Varyantların çoğalmasıyla birlikte iki doz arasındaki süreyi üç haftaya indirdiler. 

Aşının yan etkileri en fazla 2-3 gün devam ediyor. Ateş, ishal, baş ağrısı, bulantı, titreme ve eklem ağrısı gibi belirtiler gözlemlenebilir. Aşı yapılan bölgede ağrı olabilir. 

Virüse karşı aşı yaptırmalı ve dozlarının devamlılığını sağlamalısınız. 

 


Son Güncelleme: 14.07.2021 17:52
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Anahtar Kelimeler:
Doz SüresiAşıBioNTech
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