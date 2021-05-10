BioNTech aşısı mutasyonlu virüse etkili mi? Aşıda değişiklik yapılacak mı?

Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Almanya'nın biyoteknoloji şirketi BioNTech, koronavirüs salgına karşı geliştirdiği aşı Türkiye'de dahil olmak üzere bir çok ülkede uygulamaya alınırken şirketinin geliştirdiği aşıya ilişkin çok önemli bir açıklama yapıldı. Şirket, yaptığı açıklamada son zamanlarda aşıların ortaya çıkan yeni varyantlara karşı ne derece de bir etki bir etki oluşturduğu yönünde çıkan tartışmalara da son noktayı koymuş oldu.

Koronavirüsün yenilu hallerine karşılık aşıda bir değişiklik yapmaya gerek duyulacak bulgulara rastlanmadığının altının çizildiği açıklamada Pfizer ile ortaklaşa geliştirdikleri Kovid-19 aşısının, tanımlanan kilit kapsamındaki yeni varyantlara karşı yeni bir uyarlamanın gerekli olduğuna dair hiçbir kanıtın olmadığı belirtildi.

Singapur'da mRNA teknolojisine dayandırdığı koronavirüs aşıları için bölgesel bir merkez ve üretim tesisi kurmayı planlayan BioNTech şirketi, açıklamasında Güneydoğu Asya'da merkez olarak faaliyet gösterecek olan ofisin bu yıl içerisinde Singapur'da açmayı düşündüklerini ifade etti.