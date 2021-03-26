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BioNTech aşısı hangi gruba yapılacak? İlk sırada kimler var?

Koronavirüs salgınıyla mücadelede kapsamında başlatılan aşı çalışmaları hızla devam ederken geçtiğimiz gün 1 milyon 500 bin adet Pfizer-BioNTech aşısı Türkiye'ye getirildi. Çin'den gelen aşılarla birlikte uygulanacak olan BioNTech aşısının ilk kimlere yapılacağı da merak konusu oldu. İşte, aşı sıralamasıyla ilgili tüm detaylar..

26 Mart 2021 Cuma 11:26
BioNTech aşısı hangi gruba yapılacak? İlk sırada kimler var?
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ABD ve Almanya'nın ortak çalışmaları sonrasında geliştirdiği BioNTech aşısı, Çin'den ithal edilen Sinovac aşısıyla birlikte uygulanmaya başlayacak. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yapılan anlaşmalar gereği geçtiğimiz gün 1 milyon 500 bin adet  Pfizer-BioNTech aşısı Türkiye'ye getirilirken söz konusu aşı Çin aşısı ile birlikte uygulanacak ve aşılama hızı artırılacak.

BioNTech aşısıyla ilgili ilk kimlere uygulanacağı sorusu yanıt ararken edinilen bilgilere göre aşının ilk olarak öğretmenlere yapılacağı öğrenildi. Daha sonrasında TSK personeli ve polis gibi kritik görevde çalışanlara uygulanması planlanan aşının 60-64 yaş grubuna da başlanacağı belirtildi.

Yurt dışından geldikten sonra Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Laboratuvarları'na gönderilen ve burada 14 günlük bir analize tabi tutulan BioNTech aşısının zabıtalara ve Adalet Bakanlığı'nda görevli çalışanlara da yapılması değerlendiriliyor. Saklama koşulları -70 derece gibi uygunluğu temin edilen merkezlerde bulunan aşılar, Sinovac aşısı iki doz halinde ve 28 gün ara ile yapılacak.

 



Son Güncelleme: 26.03.2021 11:26
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