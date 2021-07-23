BioNTech aşısı hakkında dikkat çeken araştırma: Süre uzatılsın..

Türkiye'nin de uygulamaya aldığı Pfizer/BioNTech aşısıyla ilgili İngiltere'de yapılan bir araştırmada çok farklı sonuçlar ortaya çıktı. Aşının iki dozu arasında süre üzerine yapılan araştırmada sürenin uzatılması gerektiği değerlendirmeye alındı.

Pfizer ile BioNTech tarafında ortaklaşa geliştirilen koronavirüs aşısıyla ilgili bir araştırma çalışması başlatan Oxford Üniversitesi, aşının iki dozu arasındaki sürenin uzatılması halinde kişiye daha fazla bir fayda sağlayacağı tespit etti. Araştırmayla ilgili bir rapor hazırlayan Bilim insanları, aşının iki dozu arasında uzun süre beklemenin ortalama antikor seviyelerini daha fazla yukarı taşıdığını belirttiler. Raporda ayrıca aşının tek dozunun Delta varyantına karşı zayıf bir etki bıraktığını ve koruyuculuk anlamında iki dozun mutlaka yapılması gerektiği ifade edilirken vücutta oluşan antikor seviyelerinin yanı sıra T-hücrelerinin de koruyuculuk alanında önem taşıdığı aktarıldı.

İDEAL SÜRE SEKİZ HAFTA!

Araştırma sonuçlarında aşının iki dozu arasında 3 yada 4 hafta bekleyen kişilerde T hücrelerinin seviyelerinin, daha uzun süre bekleyenlere oranla 1.6 kat daha düşük olarak görüldü. Uzmanlar, ilk dozun her ne kadar Delta varyantına karşı etkisinin düşük olduğu bilinse de uzun vadede iki doz arasındaki süreyi uzatmanın koruyuculuk anlamında kişiye daha çok fayda sağlayacağını söylüyorlar. Araştırma ekibinin yöneticisi Prof. Susanna Dunachie, ise konuyla ilgili yaptığı açıklamasında iki doz arasındaki en ideal ürenin 8 hafta olduğunu söyledi.