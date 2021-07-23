BioNTech aşısı hakkında dikkat çeken araştırma: Süre uzatılsın..

Türkiye'nin de uygulamaya aldığı Pfizer/BioNTech aşısıyla ilgili İngiltere'de yapılan bir araştırmada çok farklı sonuçlar ortaya çıktı. Aşının iki dozu arasında süre üzerine yapılan araştırmada sürenin uzatılması gerektiği değerlendirmeye alındı.
İDEAL SÜRE SEKİZ HAFTA!
Araştırma sonuçlarında aşının iki dozu arasında 3 yada 4 hafta bekleyen kişilerde T hücrelerinin seviyelerinin, daha uzun süre bekleyenlere oranla 1.6 kat daha düşük olarak görüldü. Uzmanlar, ilk dozun her ne kadar Delta varyantına karşı etkisinin düşük olduğu bilinse de uzun vadede iki doz arasındaki süreyi uzatmanın koruyuculuk anlamında kişiye daha çok fayda sağlayacağını söylüyorlar. Araştırma ekibinin yöneticisi Prof. Susanna Dunachie, ise konuyla ilgili yaptığı açıklamasında iki doz arasındaki en ideal ürenin 8 hafta olduğunu söyledi.