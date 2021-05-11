BioNTech aşısı 12-15 yaş grubu çocuklara vurulacak

Geçtiğimiz yıl mart ayında ülkemize giren ve kısa bir süre içerisinde hem ülkemizi hem de dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını maalesef etkisini sürdürmeye devam ediyor. Tüm dünya genelinde koronavirüsa karşı büyük önlemler alınmaya devam edilse de halen daha rekor sayılarda vaka ve ölüm oranları ortaya çıkıyor.

Ülkemizde her geçen gün vaka sayıları ve ölüm oranları artmaktadır. Aynı zamanda dünya genelinde bazı ülkelerde rekor sayıda vaka ve ölüm oranları tespit ediliyor. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri, Almanya tarafından üretilen BioNTech aşısı için 12-15 yaş grubu onayı verildi. Bu kapsamda artık Amerika’daki 12-15 yaş grubunda bulunan çocuklar BioNTech aşısı vurulabilecek. Çünkü BioNTech aşısının diğer aşılara göre daha etkili olduğu tespit edildi. BioNTech aşısının çocuklar üzerindeki etkisi merak edilirken bir yandan diğer ülkeler de aşı çalışmaları yapmaya devam ediyor.