İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak ? Nasıl bir yol haritası izlenecek?
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

BioNTech aşısı 12-15 yaş grubu çocuklara vurulacak

Koronavirüs salgınında etkili olduğu düşünülen BioNTech aşısı için 12-15 yaş grubu onayı verildi. BioNTech aşısı artık 12-15 yaş grubu çocuklara vurulacak.

11 Mayıs 2021 Salı 03:21
BioNTech aşısı 12-15 yaş grubu çocuklara vurulacak
Takip Et:

Geçtiğimiz yıl mart ayında ülkemize giren ve kısa bir süre içerisinde hem ülkemizi hem de dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını maalesef etkisini sürdürmeye devam ediyor. Tüm dünya genelinde koronavirüsa karşı büyük önlemler alınmaya devam edilse de halen daha rekor sayılarda vaka ve ölüm oranları ortaya çıkıyor.

Ülkemizde her geçen gün vaka sayıları ve ölüm oranları artmaktadır. Aynı zamanda dünya genelinde bazı ülkelerde rekor sayıda vaka ve ölüm oranları tespit ediliyor. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri, Almanya tarafından üretilen BioNTech aşısı için 12-15 yaş grubu onayı verildi. Bu kapsamda artık Amerika’daki 12-15 yaş grubunda bulunan çocuklar BioNTech aşısı vurulabilecek. Çünkü BioNTech aşısının diğer aşılara göre daha etkili olduğu tespit edildi. BioNTech aşısının çocuklar üzerindeki etkisi merak edilirken bir yandan diğer ülkeler de aşı çalışmaları yapmaya devam ediyor.


Son Güncelleme: 11.05.2021 03:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BioNTechABD
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aşı kartı nasıl alınır? e - Nabız ve HES üzerinden aşı kimliği oluşturma ve kart alma işlemeleri
Aşı kartı nasıl alınır? e - Nabız ve HES üzerinden aşı kimliği oluşturma ve kart alma işlemeleri
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası neleri kapsar? Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsamı ve şartları
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası neleri kapsar? Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsamı ve şartları
Vaka sayısı İstanbul'da ne kadar azaldı? İstanbul güncel koronavirüs vaka sayıları
Vaka sayısı İstanbul'da ne kadar azaldı? İstanbul güncel koronavirüs vaka sayıları
7 Zeytin Bir İncir diyeti nedir? 7 Zeytin Bir İncir diyeti nasıl yapılır? 7 Zeytin Bir İncir diyeti ile nasıl kilo verilir?
7 Zeytin Bir İncir diyeti nedir? 7 Zeytin Bir İncir diyeti nasıl yapılır? 7 Zeytin Bir İncir diyeti ile nasıl kilo verilir?
Prezervatif satışı market ve bakkallarda yasaklandı mı? Marketlerde prezervatif satılıyor mu?
Prezervatif satışı market ve bakkallarda yasaklandı mı? Marketlerde prezervatif satılıyor mu?
PCR korona test sonucu ne zaman çıkar? Koronavirüs test sonuçları kaç saat sonra belli olur?
PCR korona test sonucu ne zaman çıkar? Koronavirüs test sonuçları kaç saat sonra belli olur?

Popüler Haberler

PTT, MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat, UPS kargo Arefe günü açık mı, çalışıyor mu? 2021 Arefe günü kargolar dağıtım yapıyor mu?
Baraj dizisi Fulya kimdir? İrem Tuncer'in hayatı!
Beşiktaş Fatih Karagümrük maçı canlı şifresiz veren yabancı kanallar listesi - BJK - Karagümrük maçı yabancı kanallar
TV'de bugün hangi maç var, hangi kanalda yayınlanıyor? 11 Mayıs 2021 Salı
Nescafe çekiliş sonuçları açıklandı mı? Nescafe BMW 118i, iPhone 11 çekilişi sonuçları ne zaman açıklanacak?
Konyaspor Trabzonspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Konya - TS youtube geniş özeti ve maçın golleri
A101 Marketde satılan E Scooty AS85 elektrikli scooter özellikleri ve kullanıcı yorumları
Denizlispor Galatasaray şifresiz veren yabancı kanallar hangileri? Bein Sports Denizli GS tek maç nasıl satın alınır?
A101 market indirimli Kiwi buharlı kırışık giderici nasıl, alınır mı?
Emeklilere aile yardımı ne kadar olacak? Eş-Çocuk yardımı emeklilere de gelecek mi?
Masumlar Apartmanı 33. bölüm TRT 1 canlı izle – 11 Mayıs 2021 Salı tek parça Masumlar Apartmanı yeni son bölüm izle
Yüzleşme sunucusu Oytun Erbaş kimdir? Oytun Erbaş nereli, kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
TJK 11 Mayıs 2021 Salı at yarışı sonuçları
Maraşlı dizi oyuncusu İlhan kimdir? Cemil Büyükdöğerli hakkında bilgiler
Arefe günü bankalar kaça kadar çalışacak? 2021 Arefe günü bankalar açık mı?
Denizlispor Galatasaray şifresiz veren yabancı kanallar listesi | Denizli GS maçı şifresiz Bein Sports 1
Emanet 177. bölüm Kanal 7 canlı izle – 11 Mayıs 2021 Salı tek parça Emanet yeni son bölüm izle
TRT 1 yayın akışı, bugün nasıl olacak? 11 Mayıs 2021 Salı TRT 1 dizi, film ve programları
Fenerbahçe Sivasspor şifresiz veren yabancı kanallar hangileri? Bein Sports FB Sivas tek maç nasıl satın alınır?
Masumiyet dizisi yeni yayın günü ne zaman? Masumiyet neden gün değiştirdi?
Muhtasar vergilerinde SGK e-Bildirge verme süresi belli oldu 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.