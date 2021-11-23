BioNTech aşısı, 12-15 yaş arası çocuklarda yüzde 100 etkili çıktı!

Merkezi ABD'de bulunan Pfizer ilaç şirketiyle Alman BioNTech ilaç şirketi tarafından koronavirüs salgınına karşı üretilen Kovid-19 aşısıyla ilgili yapılan klinik çalışmalarda herkesin merakla beklediği sonuçlar açıklandı.
Aşının ikinci dozunun olmasının üzerinden en az 7 gün ve en fazla da 4 ay geçen gönüllüler üzerinde gerçekleştirilen testlerde ayrıca, yan etkiler konusunda da ağır güvenlik sorunlarıyla karşılaşılmadığı kaydedildi. Şirketlerden tapılan açıklamada, ellerinde olan bu verilerin son 6 aylık takip tablosu üzerinden gözlemlendiği ve sonuçların da diğer klinik güvenlik verileriyle genel anlamda uyumlu olarak tespit edildiğini açıkladılar.
Son Güncelleme: 23.11.2021 00:11