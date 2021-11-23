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BioNTech aşısı, 12-15 yaş arası çocuklarda yüzde 100 etkili çıktı!

ABD'li Pfizer ile Alman BioNTech ilaç şirketinin ortaklaşa üretikleri Kovid-19 aşısının 12-15 yaş arasındaki çocuklar üzerinde yüzde 100 oranında bir etki gösterdiği açıklandı.

23 Kasım 2021 Salı 00:11
BioNTech aşısı, 12-15 yaş arası çocuklarda yüzde 100 etkili çıktı!
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Merkezi ABD'de bulunan Pfizer ilaç şirketiyle Alman BioNTech ilaç şirketi tarafından koronavirüs salgınına karşı üretilen Kovid-19 aşısıyla ilgili yapılan klinik çalışmalarda herkesin merakla beklediği sonuçlar açıklandı.

Yaş aralığı 12 ile 15 arasında olan 2 bin 228 çocuk üzerinde başlatılan ve F-3 aşamasına gelen test sonuçlarına göre aşının ilk dört aylık dönemde bu yaş aralığındaki çocuklarda yüzde 100 koruma sağladığının görüldüğü bildirildi. Yapılan test sonuçlarını açıklayan her iki şirket, plasebo aşısı yapılan gönüllüler üzerinde 30 Kovid-19 vakası tespit edildiğini ve elde edilen bu sayı arasında aşıdan olan çocukların olmadığını aktardı.

Aşının ikinci dozunun olmasının üzerinden en az 7 gün ve en fazla da 4 ay geçen gönüllüler üzerinde gerçekleştirilen testlerde ayrıca, yan etkiler konusunda da ağır güvenlik sorunlarıyla karşılaşılmadığı kaydedildi. Şirketlerden tapılan açıklamada, ellerinde olan bu verilerin son 6 aylık takip tablosu üzerinden gözlemlendiği ve sonuçların da diğer klinik güvenlik verileriyle genel anlamda uyumlu olarak tespit edildiğini açıkladılar.


Son Güncelleme: 23.11.2021 00:11
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