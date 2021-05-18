BioNTech aşısı 1 ay buzdolabında saklanabilecek!

BioNTech Pfizer aşısı daha önceden 5 güne kadar eksi 80 santigrad derece soğuklukta muhafaza edilirken Avrupa İlaç Ajansı (EMA) yeni bir karar aldı. Normal buzdolabı sıcaklığında (2 ila 8 santigrad derece arasında) 1 aya kadar (31 gün) saklanabilecek duyurusu yapıldı. Kısa süre önce ülkemize gelen Alman aşısı BioNTech 15 günlük kontrolünün ardından ülkemizde vatandaşlara uygulanmaya başladı.

Süre artırımı sayesinde Avrupa Birliği (AB) genelinde aşı kampanyalarında lojistik ve planlamada olumlu sonuçlar beklenmektedir.

Aralık 2020 yılında uygulanmaya başlanan aşı şubat ayı zamanında ABD tarafından eksi 80 santigrad derecede muhafaza edilmesi onaylanmıştı.