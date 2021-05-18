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BioNTech aşısı 1 ay buzdolabında saklanabilecek!

Avrupa İlaç Ajansı, BioNTech Pfizer tarafından geliştirilen kovid-19 aşısı saklama koşulları için değişiklik yapılması önerildi. Bu sayede Avrupa İlaç Ajansı (EMA) buzdolabında 1 aya kadar saklanabileceği açıklandı.

18 Mayıs 2021 Salı 13:54
BioNTech aşısı 1 ay buzdolabında saklanabilecek!
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BioNTech Pfizer aşısı daha önceden 5 güne kadar eksi 80 santigrad derece soğuklukta muhafaza edilirken Avrupa İlaç Ajansı (EMA) yeni bir karar aldı. Normal buzdolabı sıcaklığında (2 ila 8 santigrad derece arasında) 1 aya kadar (31 gün) saklanabilecek duyurusu yapıldı. Kısa süre önce ülkemize gelen Alman aşısı BioNTech 15 günlük kontrolünün ardından ülkemizde vatandaşlara uygulanmaya başladı.

Süre artırımı sayesinde Avrupa Birliği (AB) genelinde aşı kampanyalarında lojistik ve planlamada olumlu sonuçlar beklenmektedir.

 Aralık 2020 yılında uygulanmaya başlanan aşı şubat ayı zamanında ABD tarafından eksi 80 santigrad derecede muhafaza edilmesi onaylanmıştı.

 


Son Güncelleme: 18.05.2021 13:54
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Anahtar Kelimeler:
BioNTechAşıSaklama1ayAvrupa İlaç Ajansı
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