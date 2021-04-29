BioNTech aşı randevuları yeniden düzenlendi! Mevcut randevular korunuyor..

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun toplantısı sonrası basın açıklaması yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuşmasında BioNTech aşısının ilk dozu ile ikinci dozu arasında geçecek olan sürenin 6ila 8 hafta arasında olacağını açıklamıştı. Alınan kararın ardından mevcut durumda olan randevular etkilenmişti ve alınan randevular düşürülmüştü. Fakat, bu uygulamadan vazgeçildiği bildirildi.

Bakanlık kaynaklarından Pfizer/Biontech aşısı ile ilgili yeni açıklama geldi ve Biontech aşısının ikinci dozları için alınmış ikinci doz randevularının korunacağı yeni alınacak olan randevularda belirleneme sürenin uygulanacağı belirtildi.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA DUYURDU!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantı sonrası yaptığı açıklamasında BioNTech aşısının ilk dozunun uygulanmasından 12 gün sonra virüse karşı bir bağışıklık kazanılmaya başladığı verilerine dayanarak sonrasında yapılacak olan ikinci dozun uygulanma süresinin 6-8 haftaya çıkarıldığı aktarmıştı.

Daha sonrasında BioNTech aşısının ikinci doz uygulamaları hakkında alınan kararda alınan mevcut randevuların iptal edildiği ve vatandaşlara aşı randevusunda alabilecekleri yeni tarih aralıkları kısa mesaj yoluyla bildirildi.

"E-NABIZ SİSTEMİNDE YENİ DEĞİŞİKLİK"

Bu sabah ise e-Nabız sisteminde bir önceki randevunun yeniden aynı gün ve saatlerinde aşının uygulanabileceği bilgisi paylaşıldı. Konuyla ilgili yapılan değişikliğe ilişkin ise iki doz arasındaki aşılama uygulanma süresinin 6 ila 8 haftaya çıkarılması kararının ikinci doz için henüz randevu talebinde bulunmayanlar için geçerli olacağı bilgisi yer aldı.