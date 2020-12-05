Bill Gates Covid-19 salgınının ne zaman biteceğini açıkladı!

Covid-19 salgınının başından beri adı türlü komplo teorisine konu olan Microsoft’un kurucusu Bill Gates yaptığı açıklamalar ile dikkat çekmeye devam ediyor. Salgın ve salgının gidişatı ile ilgili açıklamalarda bulunan ünlü iş adamı salgının 2021 baharında biteceğini dile getirdi.

Dünyada 1 yıldan beri devam eden salgınla ilgili yaptığı her açıklamada gündem olan Bill Gates ABD için hayatın ne zaman normalleşeceği ile ilgili tarih verdi. Amerikan NBC kanalına röportaj veren Bill Gates salgının 4 -5 ay daha ciddi seviyelerde olacağı daha sonrasında aşılama ile birlikte bahar döneminde salgının son bulacağını açıkladı.

Aşı üretimi ve aşılanmanın bahar aylarında artış göstereceğini ve pek çok insanın aşı olacağını belirten Gates ABD için 2021’in bahar aylarında normal yaşama dönülebilir sinyali verdi.