Bilim Kurulu'nun yeni aşı hedefi 12-15 yaş arasına!

2021-2022 eğitim öğretim yılı hazırlıkları son hızıyla devam ederken alı uygulamalarında okulların açılmasından dolayı yaş grubunun düşürülmesi tartışmaları sürüyor. Bilim Kurulu üyeleri okulların açılacağı 6 Eylül tarihinden önce aşı yaşını risk grubunda olanlar için 12'ye, diğerleri için de 15 yaşa indirme konusunda bir karar alınacağı konusunda bir değerlendirme yaptıklarını belirtiyorlar.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, tek hedeflerinin okulları açmak olduğunu ve ilk başta aşı yaşının 12-15 yaş arasında olan yüksek riskli gruplarının aşılama planlarının olduğunu söyledi. Bu konuyla ilgili net kararında kısa bir süre sonra alınabileceğini aktaran Prof. Dr. Turan, pandemi sürecinden en fazla etkilenen çocuklarımızın eğitim hakkının mutlaka devam etmesi gerektiğini söyledi.

BİLİM KURULU'NUN GÜNDEMİNDE 12-15 YAŞ ARASI AŞILAMA VAR!

Aşılama yaşının okullar açılmadan önceye çekilmesi konusunun, Bilim Kurulu üyelerinin gündeminde olduğunu dile getiren Prof. Dr. Turan, dünya genelindeki aşı trendlerinde pek çok ülkenin aşı yaşını 12 yaşa kadar indirdiğini gördüklerini söyledi.

Türkiye olarak ilk başta aşı yaşını 15'e indirmeyi düşündüklerini daha sonra da 12-15 yaş arasındaki riskli hastalık sahibi çocuklara aşı uygulamalarının yapılabileceğini aktaran Turan, şayet bu şekilde aşılanmalar gerçekleşirse çocukların da hastalıktan korunmuş olacaklarını düşündüklerini ifade etti.