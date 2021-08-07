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Bilim Kurulu'ndan aşı açıklaması: Tek aşı eşittir hiç aşı!

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, koronavirüs salgınına karşı geliştirilen aşının tek dozunun hiç aşı olduğunu savunarak, herkesin mutlaka ikinci ve hatta üçüncü doz aşılarını yaptırmaları gerektiğini söyledi.

07 Ağustos 2021 Cumartesi 16:34
Bilim Kurulu'ndan aşı açıklaması: Tek aşı eşittir hiç aşı!
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Koronavirüs salgının önüne geçebilmek için geliştirilen aşı uygulamalarında aşının dozları hakkında çok önemli açıklamalarda bulunan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, tek doz aşının hiç bir öneminin olmadığını ve vatandaşların diğer dozlarını da mutlaka yaptırmaları gerektiğini söyledi. Hiçbir aşı tipinde tek doz aşının yer almadığını belirten Prof. Dr. Şener, salgının önüne geçebilmek için ikinci ve hatta üçüncü doz aşıların yaptırmanın önemine dikkat çekti.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde enfeksiyon alanında ana bilim dalı öğretim üyeliği görevinde bulunan Prof. Dr. Alper Şener, son 1 ay içerisinde yükselişe geçen vaka sayılarını değerlendirdi. Vaka sayılarının yüzde 200 gibi bir oranda artış gösterdiğini söyleyen Prof. Dr. Şener, bu artışın ağırlıklı olarak Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki illerde olduğunu aktardı.

Vaka artışlarındaki en önemli sorunlardan birinin aşı olmamış kişilerden kaynaklı olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Şener, aşının ikinci dozunu olmayanları ve hatta hatta hastalığı geçirdikten sonra korunduğunu zannederek aşı uygulaması yaptırmayan kişilerin de vaka artışlarına neden olduğunu söyledi.

HİÇBİR AŞI TİPİ TEK DOZ OLARAK YAPILMAZ

Koronavirüs aşısı haricinde hiç bir aşının tek doz yapılmadığını vurgulayan Şener, tek doz aşının hiç aşı olduğunu savunuyor. bazı kişilerin sadece tek doz aşı oldukları bilgisinin olduğunu belirten Prof. Dr. Alper Şener, ikinci dozu olmayan kişilerin ilk aşılarının da boşa gittiğini ve bu durumunda maddi ve manevi külfetin yanı sıra sonuca götürmediğini ifade ederek şayet aşılanma takvimi geçerse aşılamaya baştan başlanılmak zorunda kalınacağını söyledi.


Son Güncelleme: 07.08.2021 16:34
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