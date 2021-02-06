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Bilim Kurulu üyesinden uyarı! Kısıtlamalara uymazsak mutant virüs her ilde yayılır

Yaşanan korona virüs salgının sonrasında dünyada tedirginlik yaratan mutasyon geçirmiş virüs ülkemizde de görülmeye başladı.Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, kısıtlamalara uyulmaması halinde mutasyonlu virüsün tüm illerimize yayılabileceğini açıkladı.

06 Şubat 2021 Cumartesi 12:58
Bilim Kurulu üyesinden uyarı! Kısıtlamalara uymazsak mutant virüs her ilde yayılır
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Çin'de ortaya çıkan korona virüs salgın hastalığı ile mücadele dört koldan sürerken, şimdide ilk kez İngiltere'de görülen ve bulaşma hızı yüzde 70 oranında artmış mutasyon geçirmiş korona virüs tedirginliği yaşanıyor.

Ülkemizde de ilk kez Gaziantep ve ve Edremitte görülen daha sonralarda ise 17 ilimize yayılan mutasyon geçirmiş virüs vakalarına karşı alarm verilmiş durumda.

TÜM İLLERİMİZE YAYILABİLİR

Konuyla ilgili olarak önemli açıklamalarda bulunan BilimKurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, eğer bu süreçte kısıtlamara uyulmaz ise mutast virüsün tüm illerimize yayılabileceğini açıkladı.

BULAŞ ORANI YÜKSEK

İlhan, mutasn virüsün son olarak Afrika kıtasından ve Brezilya'dan da gelen versiyonlarıyla birlikte şu anda 20'yi aşkın ilimizde görüldüğünü ve bulaşma oranının çok yüksek olduğunu ifade etti.

MUTASYONLU VİRÜSÜ KARŞI YENİ KISITLAMALAR GELEBİLİR Mİ?

Mutasyonlu virüs vakalarının artmasıyla birlikte yeni kısıtlamaların gelip gelmeyeceğini konusunda konuşan Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, bu konunun değerlendirilmesi gerektiğini, mutast virüs vakalarının yoğun görüldüğü illerimizde kısıtlamaların olabileceğini ancak şu an gündemde böyle bir şeyin olmadığını belirtti.

REHAVETE KAPILMAMAK GEREK

Aşılama çalışmalarının devam ettiğini belirten İlhan, ikinci doz aşıların gelecek haftadan itibaren uygulanacağını, aşı ile antikor oluşumunun 7-8 haftada maksimum düzeye geldiğini ifade etti ve rehavete kapılmamak gerektiğine vurgu yaptı.

 

 

 



Son Güncelleme: 06.02.2021 12:58
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Anahtar Kelimeler:
Mutasyonlu VirüsKorona Virüs
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